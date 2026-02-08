Israelíes protestan contra Netanyahu por su fracaso en guerra de Gaza

Los israelíes protestaron en territorios ocupados por el fracaso del régimen en la guerra frente a palestinos y exigieron la creación de un comité de investigación.

Unas 1500 personas se reunieron el sábado por la noche en la plaza Habima, en el centro de Tel Aviv, para exigir la creación de una comisión independiente de investigación sobre las fallas relacionadas con los ataques israelíes del 7 de octubre de 2023.

Los manifestantes sostuvieron que el comité elegido por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tiene como único objetivo exculparlo.

La exigencia se produjo tras las protestas semanales, en medio del creciente reclamo por la manera en que el gabinete ha manejado la guerra en Gaza, que ha dejado más de 71 851 palestinos muertos.

"Lo escucho hablar de victoria, y solo veo tumbas", dijo una de las participantes, refiriéndose a las alegaciones de Netanyahu de lograr victoria en la guerra en Gaza.

En octubre de 2023, el régimen de Tel Aviv inició una guerra genocida contra la población palestina en la Franja de Gaza, con el blanco de derrotar la identidad palestina y usurpar su tierra.

El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) llevó a cabo la operación ‘Tormenta de Al-Aqsa’ en respuesta a las violaciones y agresiones del régimen de ocupación israelí.

La operación, lanzada por las Brigadas Al-Qassam el 7 de octubre de 2023, rompió el mito de la invencibilidad israelí y expuso la fragilidad del ocupante ante la voluntad del pueblo palestino. Dos años después, pese al genocidio sistemático que ha devastado Gaza y el fin de decenas de miles de vidas inocentes, la resistencia palestina emerge más fortalecida, demostrando que la causa de la liberación sigue viva y que la victoria final sobre la ocupación sionista es inevitable.