Secretario de Energía de EEUU apuesta por "liberar" a los ciudadanos y la economía venezolana

Chris Wright, secretario de Energía de EEUU a su llegada al palacio de Miraflores

12-02-26.-El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, abogó este miércoles por trabajar para «liberar» a los ciudadanos y la economía de Venezuela. El funcionario emitió estas declaraciones en el palacio de Miraflores tras reunirse con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.



Wright confirmó que el gobierno de Donald Trump ha trabajado siete días a la semana para emitir nuevas licencias operativas. Estos permisos permiten que empresas actuales y nuevos inversores inyecten capital en la nación petrolera para dinamizar su mercado.



«Queremos liberar al pueblo venezolano y a la economía», señaló Wright ante los medios de comunicación. El secretario reconoció abiertamente que las sanciones previas han funcionado como «una restricción» para el desarrollo de la nación caribeña.



La estrategia de Washington busca que las compañías compren insumos, creen empleos y aumenten tanto la producción petrolera como los ingresos por exportaciones. Wright confía en que el trabajo conjunto elevará «muchísimo» la producción de crudo, gas natural y electricidad.



«Pero lo más importante por encima de todo esto es aumentar las oportunidades de empleo, los salarios y la calidad de vida para todos los venezolanos», apuntó el funcionario. Según su visión, este progreso beneficiará a Estados Unidos, al hemisferio y a la asociación futura.



Ambas naciones oficializaron este miércoles una «asociación productiva a largo» plazo centrada en materia energética. La agenda discutida en la capital venezolana incluyó proyectos específicos en petróleo, gas, minería y el sistema eléctrico nacional.



Delcy Rodríguez manifestó que buscan que la alianza «se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda energética sea productiva, efectiva, beneficiosa para ambos países y complementaria». La funcionaria no precisó, sin embargo, el plazo exacto del acuerdo.



Esta visita representa el primer viaje de un alto cargo de Washington desde el ataque militar de enero, cuando las fuerzas capturaron a Nicolás Maduro. El encuentro ocurre en un contexto de apertura total tras la reciente reforma legal que facilita la inversión extranjera.



Wright aterrizó en Caracas dos semanas después de que el Parlamento venezolano flexibilizara las leyes para la entrada de capitales privados. Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro estadounidense relajó las restricciones para que sus empresas operen en suelo venezolano.

