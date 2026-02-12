España: Pedro Sánchez duda que la operación de EEUU en Venezuela sirva para una transición democrática

|

Pedro Sanchez, jefe del gobierno de España

Credito: Archivo-Web

12-02-26.-El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, expresó este miércoles serias dudas sobre la capacidad de la incursión militar estadounidense en Caracas, ocurrida el pasado 3 de enero, para impulsar un proceso de apertura democrática en Venezuela. Durante una sesión de control en el Congreso de los Diputados, el mandatario respondió a las críticas sobre la posición de España en conflictos internacionales y fijó postura frente a la acción unilateral de Washington.

Sánchez subrayó que la operación para capturar a Nicolás Maduro constituye una violación del derecho internacional y crea un antecedente «extremadamente riesgoso para el orden global». «No parece que esta intervención vaya a contribuir a instalar una transición democrática en el país. Al menos hoy, no hay indicios de ello«, enfatizó.

Recordó que España, la Unión Europea y una misión de Naciones Unidas desconocieron los resultados de los comicios de 2024 que dieron como ganador a Maduro, pero aclaró que ese desconocimiento «no justifica ni valida» la acción ejecutada por la administración Trump. Insistió en que el porvenir de Venezuela compete exclusivamente a sus ciudadanos y debe edificarse mediante el diálogo, la paz y el acompañamiento internacional, «sin injerencias ni tutelajes».

Sánchez extendió sus reparos a otras decisiones de la Casa Blanca, mencionando específicamente las declaraciones sobre Groenlandia. Cuestionó que una potencia miembro de la Otan ponga en entredicho la soberanía territorial de un país aliado, en clara alusión a las recientes manifestaciones de Donald Trump sobre la isla danesa.

Con información de Diario Libre.

