INTT despliega operativos de trámites vehiculares en siete estados del país

11 de febrero de 2026.-Con el objetivo de descentralizar sus servicios y brindar atención directa a las comunidades, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), lleva a cabo jornadas especiales de trámites vehiculares en siete estados del territorio nacional, desde este lunes 9 hasta el viernes 13 de febrero.

Bajo la premisa "Más Territorio, Menos Escritorio", las oficinas regionales estarán activas en los siguientes puntos, informó Prensa Mpprijp.



Región Andina

■ Táchira:

9 de febrero: Escuela Rómulo Costa (frente a la Plaza Bolívar), municipio San Judas Tadeo.

12 de febrero: Segunda jornada para productores y emprendedores, adyacente al Parque Metropolitano, San Cristóbal.

13 de febrero: Gimnasio Cubierto Los Comuneros, La Grita, municipio Jáuregui.



■ Mérida:

10 de febrero: Operativo para transportistas en la sede de la Línea El Chama, sector La Piedrota, municipio Libertador.



Región Occidental y Llanos



■ Zulia:

9 de febrero: Dirección Municipal de Transporte, comunidad Concepción, municipio La Cañada de Urdaneta.

11 de febrero: Sindicato Ejecutivo de Transporte, municipio Lagunillas.

■ Apure:

10 y 11 de febrero: Participación en Tribunal Móvil, Plaza Bolívar de El Amparo, municipio Páez (Guasdualito).

■ Portuguesa:

11 y 12 de febrero: Concesionario JAC, avenida Los Pioneros, municipio Páez.



Distrito Capital

11 de febrero: Redoma de La Vega.

13 de febrero: Avenida principal de Las Mercedes.

Hasta el 13 de febrero: Operativo especial continuo en el Estadio Monumental "Simón Bolívar".



Bolívar

12 de febrero: Hospital Dr. Manuel Silvero Castillo, sector Castillito, parroquia Cachamay (Caroní).

13 de febrero: Sala de Autogobierno Grandes Vencedores, sector Nueva Chirica, San Félix.

