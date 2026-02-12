Fundapret avanza en la planificación del Plan de Formación Preventivo junto al Ministerio de Educación

12 de febrero de 2026.-El equipo de Formación de la Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (Fundapret), sostuvo una reunión de planificación y evaluación con el equipo de la Dirección General de Currículum del Ministerio del Poder Popular para la Educación, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas en el ámbito educativo, informó Prensa Fundapret.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio de Educación en Caracas, y estuvo liderado por la Directora General de Currículum, Solimar Salazar, contando además con la participación de la asesora de Fundapret, Luccina Armas, y equipos técnicos de ambas instituciones.



Durante la jornada de trabajo, la directora Solimar Salazar destacó que esta reunión tiene como finalidad "el intercambio de saberes y la visión de la población estudiantil como sujeto de derecho, promoviendo, a través de estrategias formativas, el desarrollo del potencial integral de cada estudiante".



En el desarrollo del encuentro se abordaron los avances relacionados con la evaluación y aprobación del Plan de Formación Preventivo, el cual tiene como visión su implementación progresiva en las aulas educativas como herramienta fundamental para la prevención integral.



Estas acciones se desarrollan siguiendo los lineamientos de la Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez; del ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón; y del presidente de Fundapret, G/B Rubén Santiago, en el marco del fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a la prevención y protección integral de niños, niñas y adolescentes.