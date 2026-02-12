Encuesta de Hinterlaces refleja que el 80% de los venezolanos percibe mejoría en todos los sectores

La encuestadora Hinterlaces presentó los resultados de su más reciente estudio de opinión pública, revelando que el 64% de los venezolanos considera que la situación económica del país está mejorando. Frente a esta percepción mayoritaria, solo un 18% de los consultados opina que la economía está empeorando, mientras que otro 18% manifestó no saber o prefirió no responder.

Estos datos, obtenidos a través de una muestra de 700 personas con un margen de error del 3%, evidencian un cambio significativo en la lectura social del entorno financiero nacional, marcando un clima de creciente optimismo en diversos sectores de la población.

En cuanto a la evaluación del rumbo general de la nación, los resultados son aún más contundentes, ya que el 80% de los encuestados afirma que Venezuela va por buen camino. En contraste, apenas un 6% de los participantes cree que el país transita por un mal camino, lo que refleja una mayoría sólida que percibe avance, estabilidad y una dirección clara.

Esta tendencia sugiere que la opinión pública está experimentando un estado de ánimo positivo, fundamentado en expectativas favorables sobre el presente y el futuro inmediato de la dinámica sociopolítica y productiva del territorio.

Más allá de las cifras estadísticas, el estudio de Hinterlaces destaca que estos resultados reflejan una percepción colectiva de recuperación que no es aislada, sino que responde a una lectura social profunda del momento actual del país. La consolidación de esta tendencia indica que existe una base social amplia que apuesta por la estabilidad y el crecimiento sostenido. Con estos indicadores, se ratifica que la confianza ciudadana se ha convertido en un factor determinante que impulsa el clima de paz y las proyecciones de desarrollo integral para el corto plazo en Venezuela.