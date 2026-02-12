Venezuela y EE. UU. sientan bases para una «asociación productiva a largo plazo»

Afirmó la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela Delcy Rodríguez tras su reunión con el secretario de Energía estadounidense.

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseveró tras recibió en el Palacio de Miraflores al secretario de Energía de EE.UU., Christopher Wright que el encuentro tuvo como propósito general sentar las bases para una «asociación» a largo plazo.

«Hemos tenido una agenda de trabajo con puntos focales importantes. El primer punto es el establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo, que permita una agenda energética que se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda sea efectiva, productiva, beneficiosa para ambos países. Sobre todo, beneficiosa para ambos países. Que esa agenda pueda avanzar sin dificultades y sin contratiempos», declaró la mandataria a la prensa nacional e internacional.

Mencionó que Washington y Caracas han permanecido asociadas en asuntos energéticos «desde hace siglo y medio», aun en medio de altibajos en sus relaciones «políticas y geopolíticas».

En ese orden, abogó por el establecimiento de formatos de diálogo para superar las diferencias.

«Estoy segura, como lo dije desde el primer día que me juramenté en condiciones inéditas como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, que a través de la diplomacia vamos a superar nuestras diferencias. Que sean el diálogo diplomático, político y energético los canales pertinentes para que EE.UU. y Venezuela asuman con madurez, desde la divergencia histórica, cómo seguir avanzando», apuntó.

Rodríguez detalló que la conversación giró sobre «proyectos en materia de petróleo, gas, minería y energía eléctrica» al tiempo que precisó, que la delegación que acompañó a Wright se reunió con sus pares venezolanos, en procura de concertar posturas que permitan «avanzar lo más rápido posible».

Por su parte, Christopher Wright calificó como «un honor» el haber sido recibido por la mandataria encargada, enfatizó la «larga historia, con muchos capítulos» que comparten los dos países y aseguró que el presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene «un compromiso apasionado con transformar la relación entre EE.UU. y Venezuela», en el marco de «una agenda más amplia para hacer que las Américas sean grandes otra vez».

Afirmó el estadounidense que la asociación bilateral estará basada en el comercio y traerá consigo «la paz, empleos y la prosperidad para Venezuela». «La idea es partir de planes específicos que tenemos en este sentido», puntualizó.