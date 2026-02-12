Poderosos vientos causan estragos en España por borrasca

Fuertes vientos en Galicia

12 de febrero de 2026.- Ráfagas de viento que pueden superar los 100 kilómetros por hora, golpearon hoy a España, principalmente en Cataluña, y con amenazas en el norte y suroeste del país.



La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó este jueves avisos de ‘peligro extraordinario’ para Cantabria y País Vasco, también con amenazas a Galicia, por fenómenos costeros adversos asociados a la borrasca Nils.



Sin embargo, el impacto en Cataluña en las últimas horas por el viento volvió a afectar las vías de los Rodalíes (trenes de cercanía), además de heridos y daños materiales en distintas zonas.



Un herido grave y varios lesionados se dieron en esa región del noreste de España, donde ayer el alcalde de Barcelona decidió suspender las clases en los colegios y pidió restringir al máximo la movilidad.



Las advertencias de la Aemet de las rachas ciclónicas de Nils se cumplieron esta mañana en la Ciudad Condal, donde hubo vientos de hasta los 105 km por hora en su zona portuaria. Protección Civil de Cataluña informó que unas 25 personas requirieron asistencia sanitaria, cinco de las cuales fueron trasladadas a centros hospitalarios, con un ciudadano grave, un voluntario en Sant Boi de Llobregat.



El administrador de los aeropuertos de España, Aena, anunció la cancelación de 53 vuelos y el desvío de otros ocho en el aeropuerto de Barcelona-El Prat.



Aunque hay menos lluvia en relación con días previos, los avisos rojos de Aemet se enfocan en los litorales, y en particular en Gipuzkoa y Bizkaia, en Euskadi, donde las olas pueden alcanzar los 10 metros, con vientos de más de 70 km por hora.



Nils, decimocuarto fenómeno de este tipo en la temporada que arrancó en octubre, mantendrá las precipitaciones en prácticamente toda la península, con mayor incidencia en el norte, especialmente en Galicia, oeste del sistema Central, Cantabria y regiones del Pirineo.