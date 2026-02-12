EEUU también aspira el control de la bauxita, níquel, oro y tierras raras en Venezuela

Referencial Credito: Web

12-02-26.-El subsecretario de Estado para Asuntos Energéticos, Caleb Orr, aclaró este miércoles que las alianzas de EE. UU. para explotar tierras raras en América Latina «no son una represalia» contra China. Washington impulsa estos pactos a pesar de las millonarias inversiones que el gigante asiático mantiene en la región.



Al ser consultado sobre posibles negociaciones con Venezuela, Orr destacó que el país caribeño posee yacimientos estratégicos. El subsecretario afirmó que recursos como la «bauxita, níquel, oro o tierras raras suponen una gran oportunidad para el pueblo venezolano».



Estados Unidos planea aliarse con las autoridades de Caracas para extraer estos minerales críticos bajo un nuevo esquema de gestión. El funcionario aseguró que buscan encaminar los beneficios derivados de esta actividad «al pueblo, y no a grupos ilícitos», reseñó AFP.



La semana pasada, el gobierno estadounidense convocó a 54 naciones a una conferencia ministerial centrada exclusivamente en las tierras raras. Este recurso natural destaca globalmente por ser una pieza fundamental en el desarrollo de diversas industrias tecnológicas de vanguardia.



Representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay y Perú asistieron al encuentro internacional. Washington busca consolidar un bloque regional que garantice el acceso a estos materiales indispensables para la transición energética.



Al finalizar la cumbre, la Casa Blanca formalizó alianzas estratégicas con Argentina, Ecuador, México, Paraguay y Perú, además de la Unión Europea y Japón. «No se trata de una represalia contra China», reiteró Caleb Orr durante una sesión informativa con los medios.



El representante diplomático explicó que la estrategia estadounidense persigue fines netamente operativos y preventivos para su industria. El objetivo central de estos acuerdos es «la diversificación y la reducción de riesgos para nuestras cadenas de suministro», precisó.



Las tierras raras comprenden 17 metales con aplicaciones que van desde motores de vehículos eléctricos hasta turbinas eólicas y sistemas de defensa. Su extracción es compleja, lo que convierte a los yacimientos latinoamericanos en puntos de alto valor geopolítico.



Actualmente, corporaciones chinas lideran la inversión en proyectos de litio en Argentina y otros minerales esenciales en Ecuador y Perú. Frente a este dominio, EE. UU. propone un modelo basado en la transparencia y la competencia corporativa privada.



Estados Unidos ofrece «una zona comercial preferencial para los países que quieran adherirse a altos estándares de libre mercado», sentenció Orr. Con esta propuesta, Washington intenta diferenciarse de la estrategia paraestatal que emplea el régimen de Pekín en el continente.



