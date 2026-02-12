Embarcación del PMA de la ONU con seis toneladas de comida naufraga en Delta Amacuro

Credito: Caraota Digital

12-02-26.-Una embarcación que transportaba seis toneladas de alimentos naufragó este miércoles en el municipio Pedernales del estado Delta Amacuro. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas confirmó el incidente a través de sus canales oficiales.



El cargamento formaba parte de un programa de comidas escolares diseñado para asistir a diversas comunidades indígenas del pueblo warao. Según el organismo, los suministros estaban destinados a unas 200 familias y estudiantes en escuelas de la zona de Capure.



Andrés Rodríguez, director encargado del programa en Venezuela, informó que todos los pasajeros de la embarcación sobrevivieron al siniestro fluvial. «El equipo está bien y eso es lo más importante», detalló el representante humanitario tras el reporte de la emergencia, reseñó Caraota Digital.



Las autoridades y el personal de la ONU investigan conjuntamente las causas del suceso para evitar que incidentes similares se repitan en el futuro. El organismo agradeció el apoyo de los habitantes de la zona, quienes ayudaron a los pasajeros durante el naufragio.



La mayor parte de los alimentos que cayeron al río fueron recuperados gracias a las labores de salvamento inmediatas en el sitio. Sin embargo, el PMA ya trabaja en la reposición total del inventario para asegurar que el apoyo llegue a los locales lo antes posible.



El plan de abastecimiento de la organización internacional abarca más de 200 centros educativos en el estado Delta Amacuro. La mayoría de estos colegios son accesibles únicamente por vía fluvial, lo que hace de la logística de transporte un reto crítico para la misión.

