Hombre armado en Canadá mata a 9 personas y hiere a otras 25 en una escuela y una casa

VANCOUVER, Columbia Británica, 11 de febrero de 2026— Un tiroteo en una escuela en el remoto norte de Columbia Británica dejó siete muertos, mientras que dos más fueron halladas muertas en una vivienda cercana, informaron las autoridades canadienses el martes. Una mujer, considerada por la policía como la autora del tiroteo, también fue hallada muerta, aparentemente por una herida autoinfligida, informó Prensa Asociada.

La Real Policía Montada de Canadá informó que más de 25 personas resultaron heridas, incluidas dos que fueron trasladadas en helicóptero al hospital con lesiones que ponían en peligro su vida, tras el tiroteo en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge.

Tumbler Ridge, en las Montañas Rocosas canadienses, se encuentra a más de 1.000 kilómetros (600 millas) al noreste de Vancouver, cerca de la frontera provincial con Alberta. El sitio web del gobierno provincial indica que la Escuela Secundaria Tumbler Ridge cuenta con 175 estudiantes de 7.º a 12.º grado.

El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, declaró a la prensa que la policía llegó a la escuela en dos minutos.

Un video mostró a los estudiantes saliendo de la escuela con las manos en alto mientras vehículos policiales rodeaban el edificio y un helicóptero sobrevolaba el lugar.

La policía encontró seis personas muertas, según informó el superintendente de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), Ken Floyd. Una séptima persona falleció mientras era trasladada a un hospital, y dos más fueron encontradas muertas en una residencia que las autoridades creen que está relacionada con el ataque. Un sospechoso aparentemente murió de una "lesión autoinfligida".