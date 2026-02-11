11 de febrero de 2026.-El Servicio Nacional para el Desarme (Senades), inició el diplomado "Formación para la Prevención Integral y Promoción de la Paz", dirigido a más de 200 promotores sociales en todo el país, para fortalecer el abordaje territorial y la convivencia ciudadana, informó Prensa Mpprijp.

La jornada académica comenzó el pasado 2 de febrero y se extenderá hasta el 29 de mayo, el programa incluye un intensivo de 48 clases, las cuales imparte un cuerpo de ponentes con amplia trayectoria en seguridad ciudadana y resolución de conflictos.

Durante la actividad, coordinadores estadales resaltaron la importancia de este espacio formativo. En primer lugar, el Abg.Jhonatan Ramos, coordinador en Lara, destacó que estas herramientas optimizan el trabajo directo en las comunidades. Además, la Lcda. Carolina Barreto, coordinadora en Monagas, enfatizó el compromiso de los participantes con la construcción de una cultura de paz.

Finalmente, este diplomado representa un paso estratégico para profesionalizar la labor de quienes previenen la violencia y promueven activamente los valores de paz en cada comunidad del territorio nacional.

Senades inicia diplomado para más de 200 Promotores Sociales en Venezuela

Prensa Mpprijp

R: Senades

F: Senades