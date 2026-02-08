Gaza: Flotilla Global Sumud alista mayor misión de ayuda humanitaria para marzo de 2026

Activistas y defensores de los derechos humanos se preparan para este 29 de marzo con cargamentos de insumos médicos que serán enviados a la Franja de Gaza para mitigar el colapso hospitalario Credito: EFE

La solidaridad internacional se moviliza nuevamente para enfrentar el asedio ilegal que asfixia a Palestina mediante la ambiciosa «Flotilla de Primavera». El colectivo Flotilla Global Sumud (GSF) confirmó que el próximo 29 de marzo iniciará un despliegue sin precedentes por tierra y mar. Esta misión busca romper el bloqueo impuesto por las fuerzas de ocupación y llevar esperanza a una población sumergida en la destrucción.

El contingente contará con la participación de unos 3.000 voluntarios provenientes de más de 100 países, quienes han decidido actuar ante la parálisis de la diplomacia tradicional. Desde puertos estratégicos como Barcelona e Italia, las embarcaciones prevén navegar el Mediterráneo cargadas de suministros médicos y materiales de construcción. Los organizadores recalcaron que se trata de un esfuerzo estrictamente no violento pero profundamente desafiante ante la complicidad global.

A diferencia de intentos anteriores, esta expedición suma a más de 3.000 profesionales de la salud, incluyendo médicos y enfermeras capacitados para atender emergencias críticas. A bordo también viajarán investigadores de crímenes de guerra, cuyo objetivo será documentar las agresiones que sufre la población civil en el enclave. La formación en técnicas de distensión será obligatoria para todos los tripulantes antes del zarpe.

La urgencia de esta misión se agrava tras el reciente cierre del paso de Rafah, que dejó a miles de heridos sin posibilidad de evacuación médica. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 18 mil palestinos aguardan tratamiento urgente en un territorio donde el sistema sanitario es sistemáticamente atacado. El GSF advirtió que la situación humanitaria es insostenible y requiere acciones directas de la sociedad civil.

Today, the Global Sumud Flotilla announced the largest coordinated humanitarian intervention for Palestine in history.

On March 29, 2026, a unified maritime flotilla and overland humanitarian convoy will depart simultaneously, mobilizing thousands from over 100 countries in a… pic.twitter.com/T1GxjWtpTd

— Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) February 5, 2026

Por su parte, el régimen israelí calificó la iniciativa como una «provocación», manteniendo su postura de criminalizar cualquier auxilio que no pase por sus controles arbitrarios. En octubre pasado, casi 500 activistas fueron arrestados tras ser interceptados violentamente en aguas internacionales. A pesar de los riesgos de detención, el movimiento asegura que la visibilidad de la causa justifica cualquier sacrificio personal en el mar.

Simultáneamente, un convoy terrestre de gran escala se unirá a la travesía marítima para presionar los puntos de acceso bloqueados. Con más de 71 mil víctimas fatales registradas desde octubre de 2023, la Flotilla Global Sumud se presenta como el último recurso para detener el genocidio.