Para coger palco: Rep-demócrata revela la asombrosa cantidad de veces que DonaldTrump aparece nombrado en los archivos de Epstein

12 de febrero de 2026.-El nombre del presidente Donald Trump aparece en los archivos de Epstein más de un millón de veces, según un alto cargo demócrata que revisó la versión sin censura de los documentos del Departamento de Justicia, informó thedailybeast.com.

El congresista Jamie Raskin, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, hizo esta sorprendente revelación tras examinar algunos de los archivos de Epstein que el departamento ocultó al publicar su último lote de documentos a principios de este mes.

"Hay muchísima información censurada", declaró Raskin a Axios en una entrevista.

"Y el nombre [de Trump], creo que lo puse, aparece más de un millón de veces. Así que está por todas partes".

El último hallazgo de más de 3,5 millones de archivos fue publicado por el Departamento de Justicia a principios de este mes, lo que marca lo que el fiscal general adjunto Todd Blanche calificó como el fin de la revisión de los documentos por parte del Departamento de Justicia.

Pero esto representaba solo la mitad de los seis millones de documentos que revisó el departamento, lo que reavivó los temores de un encubrimiento.

Trump, quien ha afirmado reiteradamente que los archivos eran un "engaño", apareció inicialmente unas 5300 veces en el extenso material censurado.

Pero la revelación de Raskin sugiere que hay muchas referencias que el público desconoce, a pesar de las leyes que Trump firmó el año pasado que exigen la máxima transparencia.

En una carta enviada a la Fiscal General Pam Bondi el martes, los sobrevivientes le dijeron: "Debemos ser claros: esta publicación no ofrece un cierre. Se percibe, más bien, como un intento deliberado de intimidar a los sobrevivientes, castigar a quienes denunciaron y reforzar la misma cultura de secretismo que permitió que los crímenes de Epstein continuaran durante décadas".

Un archivo que Raskin revisó el lunes desmintió la antigua afirmación de Trump de que cortó vínculos con Jeffrey Epstein a mediados de la década de 2000.

El año pasado, el presidente también afirmó haber expulsado a Epstein de Mar-a-Lago hace años después de que el agresor sexual le "robara" personal de su spa.

Pero un correo electrónico sin editar que Raskin afirma haber visto incluía una conversación entre los abogados de Epstein y los abogados de Trump que sugería lo contrario.

"Los abogados de Epstein resumieron y citaron a Trump diciendo que Jeffrey Epstein no era miembro de su club en Mar-a-Lago, pero era un invitado en Mar-a-Lago y nunca le habían pedido que se fuera", dijo Raskin a los periodistas el lunes.