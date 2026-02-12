Dos buques de la Armada de EE.UU. chocan en aguas cercanas a Sudamérica

USS Truxtun, un destructor de la clase Arleigh Burke, realiza operaciones de reabastecimiento en el mar de Filipinas.

Un buque de guerra y otro de abastecimiento de la Armada de Estados Unidos colisionaron este miércoles durante una operación de reabastecimiento en el Caribe, lo que dejó a dos miembros de la tripulación con heridas leves, informa The Wall Street Journal citando una fuente militar.

Se trata del destructor de clase Arleigh Burke USS Truxtun y el buque de apoyo logístico rápido de clase Supply USNS Supply. El portavoz del Mando Sur, el coronel Emmanuel Ortiz, señaló que la condición de los heridos es estable y que las embarcaciones pueden continuar la navegación con seguridad.