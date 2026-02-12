Cabello dice que ley de amnistía "solo la puede aprobar el chavismo"

Diosdado Cabello Credito: C.punto

12-02-26.-El secretario del PSUV, Diosdado Cabello, afirmó este miércoles que hay sectores pidiendo amnistía para personas que han cometido delitos graves, como homicidio.



«Tan tiernos, tan dulcitos, cuando piden que metan en la ley de amnistía a los asesinos de Danilo Anderson», reprochó Cabello durante su programa Con el mazo dando. «Pidan por asesinos, pidan por narcotraficantes, pidan por terroristas, porque son, además, desvergonzados. Pero bueno, eso le toca a cada quien».



Hay gente que iba a salir de prisión y la volvieron a encarcelar porque estaba conspirando, indicó.



«Esa ley de amnistía solo la puede aprobar el chavismo porque somos los que tenemos la mayoría», sentenció. También remarcó que si alguien se fue del país no se ha puesto a derecho no puede optar por la amnistía. «Revisen las leyes de amnistía», recomendó.



El ministro de Relaciones Interiores deploró las cosas que han dicho sobre su situación. «Esta semana a mí me mataron como 10 veces», comentó. «Ellos inventan una mentira y sobre esa mentira se lanzan, y después no recogen nada, porque son unos inmorales». Buscan «generar caos en Venezuela».



El dirigente chavista mantuvo sus críticas. «El que a hierro mata no va a pensar que le va a tocar a sombrerazos, tienen años pidiendo bombardeos, hicieron fiesta, brindaron, celebraron que murieron 120 venezolanos aquí, y si yo los meto en la cartelera, yo los amenazo».



«Opositor que lo vea tiene que entender que voy a decir cosas que le van a desagradar. Si este programa va a ser visto por oposición recomendamos tratamiento psiquiátrico», bromeó.



Cabello anunció que no hará Con el mazo dando el miércoles 18 de febrero: «El miércoles que viene no voy a hacer el programa, porque me voy para la playa. Ya va, a la playa no voy a ir, no me gusta la playa, me gusta un río».



«A todos estos bichitos. El miércoles no hay mazo, no vayan a llorar. No se vayan a sentir solos, vacíos, que les falte algo adentro… de su corazón», ironizó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 532 veces.

La fuente original de este documento es:

C.punto (https://contrapunto.com/nacional/gobierno/esta-ley-de-amnistia-solo-la-puede-aprobar-el-chavismo-asevero-diosdado-cabello/)