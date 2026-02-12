En Los Teques quienes vendan o usen tangana (espuma en aerosol) en carnaval pagarán multas

Tangana es una marca popular de spray de espuma blanca, comúnmente utilizada en carnavales, fiestas de "hora loca" y eventos en Venezuela, sin embargo, se ha comprobado que su uso afecta la salud de las personas, esencialmente al caerle en el área de los ojos. Credito: Agencias

"Impondremos medidas pecuniarias, osea le vamos a tocar el bolsillo a la gente que no cumpla con el decreto", afirmó el alcalde Farith Fraija.

En el municipio Guaicaipuro, en la ciudad de los Teques del estado Miranda, a través del decreto número 003-2026, suscrito por el alcalde de esa localidad Farith Fraija, quedó prohibido, a partir de la venidera temporada de carnaval, «el uso de tangana o espuma en aerosol, incluyendo cualquier otro tipo de químico con efectos nocivos.

«Igualmente estaremos sancionando a quienes estén usando tangana o espuma en aerosol. Se le decomisarán e impondremos medidas pecuniarias, osea le vamos a tocar el bolsillo a la gente que no cumpla con el decreto», afirmó el alcalde Fraija.

El propio Fraija a mediante la publicación de un material audiovisual a través de su usuario digital @farithf, explicó las razones del por qué se tomó esa medida. Argumentó que desde hace varios años se ha comprobado que su uso afecta la salud de las personas, esencialmente al caerle en el área de los ojos.

Agregó que además de las consecuencias para la salud, su utilización genera actos de violencia entre las personas porque muchos ciudadanos no están dispuestos a que los rocíen con ese tipo de químicos nada saludable para el organismo porque contienen gases para la expulsión a presión, que además, como indican las recomendaciones de uso de estos productos, son altamente inflamables y tóxicos.

En cuanto a las sanciones para aquellos que incumplan el decreto especificó: «Serán sancionados los negocios o establecimientos comerciales que vendan este tipo de productos con el cierre temporal o definitivo».

De acuerdo con sus declaraciones la finalidad de prohibir ese tipo de químico durante las fiestas carnestolenda en el municipio Guaicaipuro, «es para cuidar la salud, prevenir actos de violencia, disfrutar en familia y cordialidad estos carnavales».

Sobre este mismo tema el Instituto Nacional de Parques exhortó a la ciudadanía a no utilizar tales productos por ser artículos contaminantes. En ese sentido, recomendó «antes de comprar ese envase, detente a pensar que esa espuma que desaparece de tus manos en segundos, en realidad inicia un viaje destructivo que no vemos».

Detallan en la dirección digital @inparquesoficial, que durante las celebraciones carnestolendas, el mejor festejo es el que no deja huella, y reiteran el llamado a abstenerse del uso de espumas en aerosol por estas razones: No «desaparece»: Solo cambia de lugar. Viaja por los drenajes hasta nuestros ríos y mares, causando toxicidad masiva en la vida marina».