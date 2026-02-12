Rusia prepara envío de petróleo a Cuba pese a bloqueo de EE.UU.

Rusia no dio detalles públicos de la forma del envío de petróleo pero aseguró que la ayuda llegará a la isla.

El Kremlin confirmó este jueves que mantiene conversaciones con Cuba para concretar envíos de petróleo y derivados hacia la isla, en un contexto marcado por el endurecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos desde hace más de medio siglo.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, aseguró que Moscú está evaluando distintas opciones de apoyo energético, aunque evitó dar detalles públicos por "razones comprensibles".

"Durante todos estos días hemos estado en contacto con nuestros amigos cubanos y hemos estado discutiendo opciones para ayudarlos", reiteró Peskov, subrayando que la cooperación energética con La Habana se enmarca en una relación histórica de solidaridad.

La Embajada de Rusia en Cuba ya había adelantado que se prepara un próximo envío de petróleo y productos derivados en calidad de ayuda humanitaria, lo que busca aliviar la crisis energética que atraviesa el país caribeño.

La situación de Cuba es crítica

El bloqueo estadounidense ha limitado severamente la capacidad de la isla para acceder a combustibles en el mercado internacional, generando apagones prolongados y afectando la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

Para sumar a la presión, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles a los países que suministren hidrocarburos a Cuba, lo que constituye un nuevo mecanismo de presión contra la nación caribeña.

Peskov, sin embargo, descartó que Rusia busque una confrontación directa con Estados Unidos por este tema.

"No quisiéramos ningún tipo de escalada. Pero, por otro lado, en este momento prácticamente no tenemos comercio alguno con EE.UU.", señaló, recordando que las relaciones bilaterales ya se encuentran prácticamente paralizadas debido a sanciones previas. En ese sentido, el vocero insistió en que Moscú apuesta por un "diálogo constructivo" para resolver las diferencias.

La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, fue más contundente al calificar las medidas de Washington como un "bloqueo energético" contra Cuba.

Según Zajárova, la política estadounidense busca asfixiar al país caribeño y castigar a su población, en una estrategia que viola principios básicos del derecho internacional y de la soberanía de los pueblos.

El anuncio de Moscú se suma a otros gestos de apoyo internacional hacia Cuba, que en los últimos meses ha recibido respaldo de países como China y Venezuela frente a la ofensiva estadounidense.

Para La Habana, la cooperación energética con Rusia representa no sólo un alivio inmediato, sino también una reafirmación de su política exterior independiente y de sus alianzas estratégicas.

El escenario abre interrogantes sobre la reacción de Estados Unidos, que ha prometido sancionar a quienes apoyen a Cuba en materia energética. Sin embargo, la ausencia de relaciones comerciales significativas entre Washington y Moscú reduce el margen de presión directa sobre Rusia, lo que podría facilitar la concreción de los envíos.

Mientras la isla enfrenta una crisis sin precedentes, el Kremlin hace gala de la solidaridad rusa para mitigar los efectos de la política asfixiante que tiene Estados Unidos contra la isla.