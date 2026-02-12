Diputado Maduro Guerra habló por teléfono con su padre Nicolás Maduro

El parlamentario compartió algunos detalles de una conversación con su padre, declarado prisionero de guerra de EEUU.

El diputado Nicolás Maduro Guerra informó al país sobre una llamada telefónica que mantuvo con su padre, el presidente Nicolás Maduro, quien permanece secuestrado en Estados Unidos. El mandatario nacional, capturado ilegalmente junto a la primera dama Cilia Flores el pasado 3 de enero, logró comunicarse mientras el parlamentario cumplía sus labores en el Hemiciclo del Palacio Federal Legislativo.

Durante la conversación, el jefe de Estado recibió un reporte detallado sobre la situación actual de Venezuela y la resistencia del pueblo ante la agresión extranjera.

El presidente Maduro aprovechó el contacto para transmitir un mensaje de fortaleza y respaldo a la dirigencia que hoy sostiene las riendas de la nación. Al evaluar el panorama nacional, el mandatario ratificó su apoyo a las acciones ejecutadas por las instituciones venezolanas. Sus palabras buscan inyectar confianza en la estructura de mando que enfrenta este asedio sin precedentes desde el centro del poder imperial.

En la llamada, el líder revolucionario sentenció con firmeza: «Ustedes están haciendo exactamente lo que tienen que hacer y están dando los pasos correctos. Nuestra tranquilidad aquí es la unidad del pueblo, la unidad con el Alto Mando y mi equipo, que es el equipo de la patria». Con este mensaje, el presidente subrayó que la cohesión interna del chavismo representa su principal fuente de serenidad mientras permanece en cautiverio.

Maduro respalda a la gestión de emergencia y la unidad nacional

El mandatario nacional reiteró su plena confianza en el equipo de gestión que lidera la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Esta estructura mantiene la operatividad del Estado y la protección social a pesar del secuestro de las máximas autoridades del país.

La comunicación telefónica permitió constatar que el presidente sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos políticos y económicos, validando la ruta trazada para preservar la estabilidad de la República.

Respecto a la Ley de Amnistía, el jefe de Estado ofreció una reflexión estratégica sobre el alcance de esta medida legislativa. Nicolás Maduro señaló que esta herramienta no solo beneficia a quienes han sido liberados tras participar en hechos violentos, sino que posee una relevancia política superior para el proceso de reconciliación. Sobre este punto, el mandatario destacó textualmente que la normativa también es relevante «para nosotros».

Este contacto ocurre en un contexto de máxima sensibilidad, tras cumplirse más de un mes de la operación militar extranjera ejecutada en Caracas y otros tres estados. Aquella incursión violenta dejó un saldo lamentable de más de 100 militares y civiles fallecidos, además de daños graves en infraestructuras estratégicas del país. La voz del presidente desde su sitio de reclusión confirma que, pese a las condiciones adversas, mantiene su voluntad política inquebrantable.