(VIDEO) Intervenciones sobre Venezuela en el Congreso de los Diputados de España

Caracas, 11 de febrero de 2026.- Gabriel Rufián Romero y Patxi López han realizado la primera intervención política en el Congreso de los Diputados, en el primer pleno de 2026, donde la réplica a Cayetana Álvarez de Toledo se ha viralizado en redes como una de las batallas políticas más tensas, en la que se han vivido momentos de alto voltaje y máxima presión. Se ha definido ya como la joya política de 2026, el zasca, testarazo a la ultraderecha, vapulea, revienta, machaca y destroza los falsos patriotos, Gabriel Rufián, José Manuel Albares, Patxi López, Ione Belarra, hacen jaque mate total al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y el VOX de Santiago AbascalEn este contexto, y ante la comparecencia del ministro de Exteriores, José Luis Albares, quien ha dado respuesta, Venezuela, Donald Trump, la doble vara de medir del PP con María Corina Machado, Delcy Rodríguez y José Luis Rodríguez Zapatero han marcado la sesión. además recogemos la brutal intrervención de la diputada por Podemos Ione Belarra"GABRIEL RUFIÁN: CONTESTA EN REPLICA A CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO EN RÉPLICAEl tema de la réplica no da para más. Señora Cayetana, es una gran oradora e inteligente, por muy reaccionaria que sea. Que vean que están solos defendiendo a una paria internacional como Corina Machado. Ni siquiera su patrón, Trump, la defiende.¿Quién defiende, después de la ilegalidad de Estados Unidos, al que preside? Delcy Rodríguez. No va de democracia. Ustedes no van de ese palo: van del petróleo, del oro y de la riqueza de ese país.Vienen aquí dando la turra con el tema de Irán, totalmente de acuerdo, pero callan con otros lugares del mundo. Qué hipócritas son, que no denuncian los cribados en Andalucía y vienen aquí a dar lecciones. Olvidan que los siguientes van a ser ustedes. Ha ocurrido en Mineápolis y Trump dice que es cosa de la izquierda. Nos enfrentamos a eso.¿Creen que Trump va a decir que el bueno es el PP? ¿No ven que Vox ya se ha posicionado? Señores del PP, parece que están fuera de la realidad. Defienden a gente que dicen que es una dictadura.Voy a hacer una intervención de este calado: cada uno habla como habla y se equivoca cuando no denuncia el secuestro de un presidente, se llame como se llame. Señor ministro Albares, y metiéndose con exministras suyas.“Ha llegado Trump a la Casa Blanca y ha dinamitado el tablero de juego. Se llama presidente interino de Venezuela. Mira Cuba como un resort de lujo, amenaza a Irán, quiere invadir Groenlandia y redefinir las relaciones con Europa.Esto nos pone ante un nuevo orden mundial. Se nos plantea cómo, si no queremos caer en el abismo, vamos a construir los pilares del nuevo mundo.Es lo que provoca hoy lo que se extiende por los países: la derecha española, que no dice nada, como se demuestra esta mañana. No dicen nada porque no tienen alternativa para el país, están descolocados, aplaudiendo a Trump.Cuando se había cargado a Maduro y luego le da la mano y decía que era fantástico, su querido Trump, Álvarez de Toledo se quedó colgada de la brocha. Si le sacan del sanchismo, no dan pie con bola.Preocupa que el principal partido de la oposición no tenga nada que decir cuando hablamos de ese nuevo orden mundial, una norma o lo que se invoca cuando quiere Donald Trump.No es un debate solo sobre Venezuela. Al PP le encantaría. No hablan más que de Venezuela, que es el comodín junto con ETA. Casi siempre sacan a Maduro y el fantasma de ETA.”