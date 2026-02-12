INAMEH reporta condiciones meteorológicas estables se prevén en la mayor parte del país

Este jueves persisten condiciones meteorológicas estables, con nubosidad parcial y despejado en la mayor parte del país; no obstante, se estima nubosidad estratiforme productores de lluvias o lloviznas dispersas en el norte de la Guayana Esequiba, este de Miranda, La Guaira y Falcón.

De acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), habrá algunos núcleos con desarrollo vertical, generadores de chubascos y descargas eléctricas al sur del lago de Maracaibo.

Para las horas de la tarde y la noche, se espera un incremento de la nubosidad con lluvias o chubascos, principalmente en zonas de la Guayana Esequiba, sureste de Bolívar y sur de Amazonas, el resto del país permanecerá al alternar con nubosidad de fragmentada a parcial y algunas zonas despejadas.

Continúa la presencia de una capa de Polvo del Sahara en concentraciones leves y moderadas, la cual limitará la visibilidad horizontal y el desarrollo importante de nubosidad en la franja norte costera y el oriente del país.

En Miranda, Distrito Capital y La Guaira se espera cielo poco nublado en la mayor parte del periodo; sin embargo, en la madrugada y primeras horas de la mañana, no se descargan algunos intervalos con nubosidad fragmentada generadoras de lloviznas dispersas, especialmente al este de Miranda y la Guaira.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18°C en zonas altas y una máxima de 29°C, acompañadas de un flujo constante desde el Este/Noreste (Alisios) con velocidades de 15 a 20 km/h.

Con información de INAMEH / Prensa VTV.