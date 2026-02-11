Palestina. Resistencia reafirma apoyo a Irán ante tramas de enemigos

Los Comités de Resistencia Popular de Palestina renuevan su lealtad y apoyo a Irán frente a los planes hostiles de EE.UU. e Israel para desestabilizar el país persa.

“Estamos al lado del Irán revolucionario e islámico frente a las conspiraciones sionistas-estadounidenses cuyo objetivo es desestabilizar a la República Islámica de Irán, y saludamos al gran pueblo iraní, que con firmeza y determinación permanece en pie y no se somete a las potencias coloniales que buscan saquear los recursos y las riquezas de la comunidad islámica”, han señalado este martes los Comités de Resistencia palestinos en un comunicado.

La nota, emitida con motivo del 47.º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica, ha destacado que la Revolución de Irán “cambió el rumbo de la historia […] y dio origen a un Estado islámico independiente que no se somete a la hegemonía ni a la dominación de las potencias arrogantes”.

Los grupos de Resistencia palestinos han destacado que la República Islámica “hoy se ha consolidado como una potencia regional sólida” y “afianzado su posición en todos los ámbitos y su papel como un pilar fundamental en las ecuaciones regionales”.

La nota destaca además los exitosos ataques de represalia de Irán contra Israel, diciendo que el país “derrotó al régimen sionista y lo humilló en las operaciones ‘Verdadera Promesa I, II y III’ —los tres enfrentamientos directos entre Teherán y el régimen israelí llevados a cabo entre abril de 2024 y junio de 2025—”.

También elogia a la Revolución y la República Islámica por ser un verdadero defensor de las naciones oprimidas y movimientos de la Resistencia, así como de la causa y la Resistencia palestinas.

El comunicado ha concluido deseando “progreso, fortaleza y estabilidad continua para la República Islámica”, en favor de “la unidad islámica y el futuro de la comunidad musulmana”.

La nación iraní festejará el miércoles el 47.º aniversario de la victoria de su Revolución Islámica con multitudinarias marchas en todo el país, donde reafirmará su lealtad a los ideales de la Revolución en las, y mostrará su unidad y compromiso con defender al país.