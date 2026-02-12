Delcy Rodríguez en entrevista de NBC: Celebrar elecciones libres y justas en Venezuela significa también tener que estar libre de sanciones

En una entrevista exclusiva concedida a la cadena estadounidense NBC, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció una visión contundente sobre la situación actual del país y la hoja de ruta para su recuperación como potencia soberana.

El Secuestro del Presidente Maduro

Con un tono firme y constitucional, Rodríguez recordó que su asunción al mando es una respuesta institucional ante el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, ocurrido el pasado 3 de enero. Este hecho, calificado de ilegal por la mayoría de los venezolanos y por diversos congresistas en los Estados Unidos, activó el mecanismo previsto en la Constitución para que la Vicepresidencia asumiera las riendas del Estado. Rodríguez fue enfática: "Estoy a cargo de la presidencia de Venezuela como lo establece claramente nuestra Constitución".

Justicia antes que Elecciones

Al ser cuestionada por la periodista Kristen Welker sobre la convocatoria a procesos electorales, la mandataria encargada vinculó la democracia con la libertad económica. Afirmó que para «Celebrar elecciones libres y justas en Venezuela significa también tener un país libre y donde se pueda ejercer la justicia. Libre de sanciones». Para la administración de Rodríguez, el levantamiento de las medidas coercitivas es el paso previo indispensable para ejercer la verdadera justicia social y soberana. «Celebrar elecciones libres y justas en Venezuela significa también tener un país libre y donde se pueda ejercer la justicia. Libre de sanciones».

La Agenda del Petróleo

Como parte de su gestión, que describió como un "trabajo muy, muy duro que hacemos día a día", destacó su reciente reunión estratégica con el Secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright. En este encuentro, ambos altos funcionarios evaluaron una agenda energética de beneficio mutuo, retomando el carácter histórico de Venezuela como socio energético confiable, siempre bajo el respeto a la autodeterminación del pueblo.