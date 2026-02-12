Petro apuesta por el gas venezolano: «Vamos a traerlo muchísimo más barato»

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, confirmó este miércoles que Colombia comprará gas a para aprovechar los bajos costos operativos. El anuncio coincide con la reciente apertura del mercado energético venezolano al capital internacional y la inversión privada.

«Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato», sentenció Petro durante una actividad oficial en el municipio de Chaparral, Tolima. El presidente destacó que esta medida busca beneficiar el presupuesto nacional y fortalecer la seguridad energética de su país.

La decisión llega poco después de que el Parlamento venezolano reformara la ley de hidrocarburos para permitir la entrada de empresas extranjeras al sector. Este cambio legislativo pone fin a un extenso periodo de control estatal absoluto sobre los recursos del subsuelo.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, proyectó el pasado 21 de enero un crecimiento del 37 % en los ingresos petroleros para este 2026. Rodríguez anunció además la creación de fondos soberanos con mecanismos de transparencia para administrar estos nuevos recursos.

Petro reveló que durante su reunión del 3 de febrero en la Casa Blanca con Donald Trump, propuso que Ecopetrol lidere la reactivación económica venezolana. Según el líder colombiano, en este proyecto su nación «puede ayudar mucho» gracias a los contactos previos con Caracas.

El presidente colombiano señaló que tras la captura de Nicolás Maduro, el gobierno de los Estados Unidos flexibilizó su postura sobre las sanciones. Petro afirmó que Washington «vio la posibilidad inmediata de levantar sanciones en el occidente y abrir las posibilidades de que Ecopetrol» participe.

La hoja de ruta contempla el suministro de electricidad limpia desde Colombia y la recuperación de gasoductos y oleoductos binacionales. Esta infraestructura facilitará la producción de fertilizantes mediante alianzas con compañías estratégicas como la petroquímica Monómeros, reseñó EFE.

Ambas naciones buscan reactivar el Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte, una obra de ingeniería que dejó de operar en el año 2015. Ecopetrol y PDVSA pretenden retomar los acuerdos de transporte de gas natural que originalmente pactaron en 2007.