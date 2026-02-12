ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) critica censo del programa de paz: Trasladan a víctimas la responsabilidad del Estado

Por: | | Versión para imprimir

Credito: Web

12-02-26.-La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) criticó este miércoles el «censo» de casos de presos políticos que adelanta el Programa para la Convivencia y la Paz –creado por el Ejecutivo–, pues traslada a las víctimas responsabilidades que le corresponden al sistema de justicia y al Estado venezolano.

El Programa de Convivencia dispuso los días miércoles y jueves para «atender» a familiares de presos políticos en la sede de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), al este de Caracas. Esto tras una reunión un día antes con diputados, las familias, ex presos políticos y activistas de derechos humanos para exponer sus propuestas al proyecto de ley de amnistía.

JEP indicó que los familiares han expresado su «profunda angustia y zozobra» ante estas convocatorias. «Estas acciones pretenden, una vez más, trasladar a las víctimas la responsabilidad que le es propia al sistema de justicia, revictimizando a quienes ya han soportado durante años el peso de la persecución y la arbitrariedad».

Esta nota ha sido leída aproximadamente 396 veces.

La fuente original de este documento es:
Sumarium (https://talcualdigital.com/ong-critica-censo-del-programa-de-paz-trasladan-a-victimas-la-responsabilidad-del-estado/)

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
Por los Derechos Humanos contra la Impunidad