ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) critica censo del programa de paz: Trasladan a víctimas la responsabilidad del Estado

El Programa de Convivencia dispuso los días miércoles y jueves para «atender» a familiares de presos políticos en la sede de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), al este de Caracas. Esto tras una reunión un día antes con diputados, las familias, ex presos políticos y activistas de derechos humanos para exponer sus propuestas al proyecto de ley de amnistía.
JEP indicó que los familiares han expresado su «profunda angustia y zozobra» ante estas convocatorias. «Estas acciones pretenden, una vez más, trasladar a las víctimas la responsabilidad que le es propia al sistema de justicia, revictimizando a quienes ya han soportado durante años el peso de la persecución y la arbitrariedad».
¡Insólito! Entre gallos y medianoche el “Programa de Paz y Convivencia Democrática” convocó al @Celarg para un censo de #presospolíticos donde se registrarían los casos a amnistiar, esto debe ser un proceso serio y organizado, incluso familiares denuncian caos en el proceso y que… pic.twitter.com/1Kc8YMxnlE— Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) February 11, 2026