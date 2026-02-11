Mérida: Sistema Teleférico Mukumbarí reinicia operaciones para Carnaval 2026

11 de febrero de 2026.-El Sistema Teleférico Mukumbarí reabre sus puertas al público este viernes, 13 de febrero, oportunamente para recibir a turistas nacionales e internacionales durante la Feria Internacional del Sol y el Carnaval 2026.

La información la dio a conocer la ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniela Cabello, tras un recorrido de inspección efectuado hasta la estación Pico Espejo, en compañía del gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez.

Cabello calificó el lugar como "mágico" y reafirmó que Venezuela es un país multidestino, destacó que el mantenimiento mayor fue realizado en los tramos dos, tres y cuatro (desde la estación La Aguada hasta estación Pico Espejo) y fue ejecutado por talento venezolano, mano de obra 100 % merideña.

El trabajo de mantenimiento incluyó el recorte y empalme del cable tractor, cuya ejecución finalizó con cinco días de anticipación a lo previsto, cumpliendo así con la meta propuesta.

Por su parte, el mandatario regional expresó su satisfacción por la culminación de las labores, señalando que Mérida se convierte en el epicentro del turismo, la alegría y la paz para estas festividades carnestolendas.

La infraestructura, ahora robusta del Sistema Teleférico Mukumbarí, no solo mostrará la belleza paisajística de la montaña y la nieve andina, sino que también impulsará la economía local con emprendedores gastronómicos y otras atracciones.

A 4775 metros sobre el nivel del mar, las autoridades invitaron a conocer el teleférico más largo del mundo y a disfrutar de la Feria Internacional del Sol y el Carnaval 2026, destacando que Mérida ofrece una experiencia turística completa, desde la alegría de sus fiestas hasta la majestuosidad de sus paisajes.