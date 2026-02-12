UCAB solicita la derogación de varias leyes, entre ellas la del Odio y la Simón Bolívar

Credito: Web

12-02-26.-En el marco de las consultas y aportes que se realizan para el proyecto de ley de amnistía cuya segunda discusión se debatirá en la Asamblea Nacional, el Consejo Universitario de la UCAB solicita la derogación de varias leyes que a su parecer obstaculizan la convivencia pacífica.



La instancia de la universidad jesuita reconoce que el instrumento legal puede, en su correcta aplicación, “abrir paso a una etapa de respeto y reconocimiento de los distintos sectores de la vida nacional, así como permitir el reencuentro de familias injustamente separadas”.



Pero advierten que para alcanzar ese objetivo se deben suprimir la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia,; la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela; la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, y el Decreto mediante el cual se declara el Estado de Conmoción Exterior en todo el Territorio Nacional.



Finalmente, el Consejo Universitario de la UCAB reiteró el llamamiento que realizó, en su comunicado del 27 de enero, a la “liberación de las personas privadas de libertad por razones políticas”, así como al restablecimiento del Estado de Derecho y la vigencia efectiva de la Constitución”.

