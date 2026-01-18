Mientras Donald Trump vende petróleo venezolano, senadores preguntan si los bancos estadounidenses están involucrados

La primera venta de petróleo venezolano por parte de la administración Trump ya ha generado cientos de millones de dólares.



18 de enero de 2026.-Cinco senadores demócratas enviaron una carta a ejecutivos de más de una docena de importantes bancos preguntando si la administración Trump se había "contactado" con ellos para gestionar el dinero procedente de sus ventas de petróleo venezolano, que, según la administración, ya había generado cientos de millones de dólares, informó Estados Unidos Hoy.



La carta, enviada el 15 de enero por los senadores Elizabeth Warren, Ron Wyden, Sheldon Whitehouse, Peter Welch y Brian Schatz, pregunta a los bancos si están apoyando financieramente los acuerdos petroleros de Trump después de que Estados Unidos derrocara al presidente venezolano Nicolás Maduro.



"Dada la rápida evolución de la situación y la incapacidad de la administración para aclarar sus planes para el petróleo venezolano y los fondos recaudados con las ventas de petróleo, nos dirigimos a ustedes para solicitar respuestas", declararon los legisladores en la carta.



Las cartas estaban dirigidas a altos ejecutivos de 15 importantes bancos, entre ellos Bank of America, Deutsche Bank, Citigroup, HSBC y JP Morgan. Los portavoces de los bancos declinaron hacer comentarios o no respondieron a las preguntas de USA TODAY.



Desde que las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro en una operación militar secreta el 3 de enero, el presidente Donald Trump ha afirmado que Estados Unidos "gobernará" Venezuela, incluyendo el control de sus reservas de petróleo, las mayores del mundo.



En las últimas semanas, Trump ha presentado ante los jefes de las compañías petroleras estadounidenses oportunidades lucrativas derivadas de la apertura de las reservas de Venezuela tras la captura de Maduro. El 9 de enero, recibió a altos ejecutivos petroleros en la Casa Blanca para presionarlos para "resucitar a la nación de Venezuela, restaurar su economía y generar una gran riqueza para sus empresas".



El gobierno aseguró su primera venta de petróleo venezolano en un acuerdo por valor de 500 millones de dólares, y hay más acuerdos similares en camino, según declaró un funcionario del gobierno esta semana. Tres fuentes con conocimiento dijeron a USA TODAY que algunos de esos fondos estarían almacenados en una cuenta en la nación del Golfo Pérsico, Qatar.