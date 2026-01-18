Gobierno sale al paso a campaña de fake news sobre condecoración a director de la CIA

El Gobierno venezolano ha desmentido la información que circula en redes sociales.

18 de enero de 2026.- El Gobierno venezolano ha desmentido este domingo la información que circula en redes sociales sobre una presunta condecoración otorgada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez al director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, en días recientes.



Mediante una publicación en el perfil oficial de respuesta rápida de Miraflores en la red social X, @AlMomento_M, se informó que se trata de una “información malintencionada” que busca perjudicar la gestión asumida por Rodríguez el pasado 5 de enero, tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, por fuerzas militares estadounidenses.



Desde que asumió la Presidencia como encargada, Rodríguez ha reiterado que Venezuela está abierta a mantener canales de diálogo con EEUU basados en el respeto y en apego a la Constitución de la República.