Delcy Rodríguez propone reforma a la ley de hidrocarburos en Venezuela

16-01-26.-La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso el jueves una reforma de la ley de hidrocarburos y solicitó a la Asamblea Nacional aprobar el nuevo marco legal, mientras los inversionistas estadounidenses presionan para que se facilite el acceso a la industria petrolera de Venezuela.



Rodríguez, quien prestó juramento el 5 de enero tras el derrocamiento de su predecesor Nicolás Maduro, declaró durante el discurso presidencial anual ante legisladores que si le correspondía ir a Washington, hasta hace poco su archienemigo político, lo haría "de pie" y "no arrastrada".



Agregó que "hemos traído el proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de hidrocarburos" con el que se atraerían "flujos de inversiones que sean incorporados a nuevos campos (petroleros), a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura".



Hasta ahora, la ley de hidrocarburos contempla que la estatal Petróleos de Venezuela y un socio extranjero trabajen de forma conjunta un campo, pero con la participación mayoritaria de la PDVSA.



Rodríguez no dio detalles de los cambios en la propuesta legal. La presidenta encargada también anunció la creación de dos fondos, uno de protección social y otro de infraestructura, que se financiarán con ingresos petroleros. Estados Unidos dijo que completó las primeras ventas de petróleo venezolano por 500 millones de dólares, que forman parte de un acuerdo de 2,000 millones de dólares alcanzado a principios de mes entre Caracas y Washington.



Muchos inversionistas potenciales, especialmente en Estados Unidos, han solicitado reformas legales urgentes a las principales leyes petroleras de Venezuela para facilitar el plan de reconstrucción de 100,000 millones de dólares propuesto por el mandatario estadounidense Donald Trump.



Solicitan licencias a EU



Varios socios europeos de PDVSA, entre ellos la española Repsol y la francesa Maurel & Prom, han solicitado licencias o autorizaciones en Estados Unidos para exportar petróleo desde Venezuela, dijeron a Reuters cinco fuentes de la industria.



Los términos solicitados son similares a los concedidos por Washington en años pasados, que permitían a las ⁠compañías recibir y exportar petróleo venezolano para sus refinerías y otros clientes, al tiempo que suministraban combustible a Venezuela a través de un mecanismo de recuperación de deuda, dijeron dos de las fuentes.



Las compañías no han podido exportar petróleo venezolano desde el segundo trimestre del año pasado, cuando el Gobierno del presidente Donald Trump suspendió las licencias.

