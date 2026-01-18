Nuevas Zonas Ultra de Cantv llegan a hospitales en Caracas y Miranda

18 de enero de 2026.-Cantv inauguró nuevas Zonas Ultra en diversos centros de salud de la región capital, en cumplimiento de las instrucciones del Gobierno Bolivariano orientadas a democratizar el acceso a las telecomunicaciones y facilitar la conectividad a la ciudadanía en estos espacios de atención prioritaria, informó Comunicaciones Externas.

Estas zonas permiten una conexión rápida y estable a Internet mediante el escaneo de un código QR y ya se encuentran disponibles en la parroquia San Juan, específicamente en la plaza del Hospital Militar "Dr. Carlos Arvelo", centro de salud que además cuenta con más de 116 puntos de conexión por fibra óptica con Aba Ultra y Telefonía IP, distribuidos en distintas especialidades.

Asimismo, fue activada una Zona Ultra en el área de Emergencia del Hospital "Dr. Miguel Pérez Carreño", ubicado en la parroquia El Paraíso. A estas se suma la puesta en servicio de puntos de conectividad en los hospitales "Ana Francisca Pérez de León I y II", en Petare, municipio Sucre del estado Miranda.

La selección de estos espacios se realizó de manera articulada con voceros de las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones y la Fuerza Azul, con el acompañamiento del presidente de Cantv, MG. Iván Rafael Hernández Dala, priorizando el beneficio de pacientes, personal de salud y personas que transitan por estos centros asistenciales.

Con esta iniciativa, Cantv continúa avanzando en la expansión de la conectividad pública en todo el país y reafirma su compromiso con la modernización de los servicios de telecomunicaciones, como parte de las acciones estratégicas para impulsar el acceso digital del pueblo.