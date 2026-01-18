Bancos venezolanos recibirán US.$ 300 millones de dinero petrolero para vender en el mercado cambiario: fuentes

18 de enero de 2026.-Cuatro bancos venezolanos fueron notificados esta semana por el gobierno del país que dividirán US$300 millones de ingresos petroleros depositados en una cuenta en Catar, lo que les permitirá vender dólares a empresas venezolanas que necesitan divisas para pagar materiales, según informaron dos fuentes financieras y un analista para Tiempos de Negocios.sg/

La inyección de capital extranjero se produce tras semanas de escasez de dólares, debido a la incautación de petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos, lo que afectó la principal fuente de ingresos del país.

Las empresas venezolanas que necesitan importar materias primas han tenido que cambiar sus bolívares locales por dólares en poder del banco central, generados por las ventas de petróleo y mediante transacciones realizadas con tarjetas de crédito extranjeras dentro del país.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el viernes que los ingresos provenientes de las ventas de petróleo se canalizarían a través del banco central. “Llegarán a la banca privada a través del mecanismo del mercado cambiario”, afirmó.

Estados Unidos anunció esta semana la finalización de las primeras ventas de petróleo venezolano por valor de US$500 millones, parte de un acuerdo de US$2.000 millones alcanzado este mes tras la destitución del presidente Nicolás Maduro y la toma de posesión del presidente interino Rodríguez.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado que Venezuela venderá entre 30 y 50 millones de barriles.