Se estanca el progreso hacia el trabajo digno en el mundo según la OIT

18 de enero de 2026.- El desempleo mundial se mantiene estable, pero el progreso hacia el trabajo digno se ha estancado y 300 millones de trabajadores permanecen en la miseria, indicó un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) divulgado este miércoles 14.



Gilbert Houngbo, director general de la OIT, dijo en esta ciudad suiza que “el crecimiento resiliente y las cifras estables de desempleo no deben distraernos de una realidad más profunda: cientos de millones de trabajadores siguen atrapados en la pobreza, la informalidad y la exclusión”.



Según el informe “Tendencias sociales y de empleo 2026”, y se prevé que la tasa de desempleo mundial se mantenga estable en torno a 4,9 % este año, lo que equivale a unos 186 millones de personas sin trabajo.



El déficit de empleo (falta de puestos de trabajo adecuados), que es una medida más amplia de la infrautilización de la oferta de mano de obra, alcanzará la cifra de 408 millones.



En paralelo, se prevé que este año alrededor de 2100 millones de personas -en una fuerza laboral global cercana a 3800 millones- trabajarán en el sector informal, con acceso limitado a protección social, derechos laborales y seguridad en el empleo.



Casi 300 millones de trabajadores sobreviven en pobreza extrema con ingresos inferiores a tres dólares diarios.



Se prevé que el crecimiento del empleo en 2026 sea de 0,5 % en los países de ingresos medio-altos, de 1,8 % en los de ingresos medio-bajos, y de 3,1 % en los de bajos ingresos.



En América Latina y el Caribe el empleo aumentó en 4,4 millones entre 2024 y 2025, lo que elevó ligeramente la relación entre empleo y población, del 59,1 % al 59,3 %.



Sin embargo, 51,1 % de todo el empleo latinoamericano y caribeño en 2025 era informal, y el desempleo juvenil sigue siendo elevado, 11,9 %, casi tres veces la tasa de los adultos (4,3 %).



El envejecimiento de la población está ralentizando el crecimiento de la fuerza laboral en las economías más ricas, ya que hay menos personas en edad de trabajar disponibles para incorporarse o permanecer en el empleo.



Mientras, los países de bajos ingresos tienen dificultades para transformar el rápido crecimiento demográfico en empleos productivos.



Sin suficientes oportunidades de empleo productivo, los países más pobres corren el riesgo de desaprovechar su dividendo demográfico, cuando la población en edad de trabajar supera a la población dependiente.



El débil crecimiento de la productividad laboral en los países de bajos ingresos también está profundizando las desigualdades geográficas, obstaculizando el progreso hacia el trabajo decente y ralentizando la convergencia de los niveles de vida con las economías avanzadas



El informe advierte de que los jóvenes siguen teniendo dificultades en un mercado laboral que corre el riesgo de verse aún más perjudicado por la inteligencia artificial y la incertidumbre de las políticas comerciales.



Y la situación laboral mundial de los jóvenes en los países de bajos ingresos se describe en el informe como “desalentadora”. El desempleo juvenil aumentó hasta 12,4 % en 2025, con alrededor de 260 millones de jóvenes que no estudian, no trabajan ni reciben formación (nini).



En los países de bajos ingresos, las tasas de nini alcanzan un preocupante 27,9 %, y la OIT advierte que la inteligencia artificial y la automatización podrían agravar estos desafíos.



Las mujeres continúan enfrentando barreras profundamente arraigadas, afianzadas en gran medida por normas sociales y estereotipos.



Ellas representan apenas dos quintas partes del empleo mundial y tienen 24 % menos de probabilidades que los hombres de participar en la fuerza laboral. Los avances en la participación laboral femenina se han estancado, ralentizando el progreso hacia la igualdad de género en el trabajo.



El informe también expone que las perturbaciones en el comercio mundial están añadiendo incertidumbre a los mercados laborales y reduciendo los salarios de los trabajadores, especialmente en el sudeste asiático, Asia meridional y Europa.



No obstante, el comercio sigue siendo una fuente importante de empleo, ya que sostiene a 465 millones de trabajadores en todo el mundo, más de la mitad de ellos en Asia y el Pacífico.



El informe formula algunas recomendaciones para abordar los desafíos, comenzando por aplicar políticas que impulsen la productividad, como la inversión en competencias, educación e infraestructura.



Se plantea la necesidad de abordar las brechas de género y de los jóvenes, eliminando los obstáculos a la participación y aprovechando la tecnología de manera responsable, e igualmente fortalecer los vínculos entre comercio y trabajo decente, para que todas las regiones se beneficien de los flujos globales.

