Lara registra 100 % de ocupación hotelera por Procesión de la Divina Pastora

Lara, 14 de enero de 2026.- En el municipio capital de Lara, municipio Palavecino, se registra un 100 % de ocupación hotelera, motivado a la procesión de la Divina Pastora. En el resto de los municipios, las cifras alcanzan un 28 % de ocupación, impulsadas por la movilidad de visitantes provenientes de estados vecinos: como Portuguesa, Barinas, Trujillo, Yaracuy, además de entidades como Carabobo y el Distrito Capital, informó Prensa VTV.

Así lo dio a conocer el presidente de la Cámara de Turismo de Lara, Antonio José Morales, quien sostuvo una llamada telefónica durante el programa Al Aire, que transmite Venezolana de Televisión (VTV) como antesala a la procesión 168° de esta manifestación mariana.

Morales destacó que la procesión de la Divina Pastora en el estado Lara constituye la mayor movilización religiosa de su tipo en el mundo.

"Podrían estar asistiendo un promedio de dos millones y medio a dos millones ochocientos mil; esta es la procesión con la mayor concentración de feligreses en el mundo", detalló Morales. A su vez, informó que más de cinco mil funcionarios estarán desplegados —entre integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana, policías estadales y Policía Nacional Bolivariana—, junto a 20 puntos de atención médica a lo largo del recorrido religioso.

"Va a haber mucha gente […] es el amor que todos tienen. No es un evento solo del estado Lara; es un evento de toda Venezuela", acotó.