La congresista de Illinois, Robin Kelly, presenta artículos de juicio político contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem

14 de enero de 2026.-La representante estadounidense Robin Kelly (demócrata por Illinois) presentó el miércoles formalmente los cargos de destitución contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusándola de obstruir la supervisión del Congreso sobre las medidas de control migratorio y de abusar de su cargo para beneficio personal, informó Noticias de CBS.com.

"La secretaria Noem ha calificado mi intento de destitución de 'absurdo'. Quiero decirle ahora mismo: Secretaria Noem, ha violado su juramento al cargo y habrá consecuencias", declaró Kelly el miércoles en una conferencia de prensa en el Capitolio. "La estoy observando. Los miembros del Congreso la están observando. El pueblo estadounidense la está observando. Y, sobre todo, no nos gusta lo que estamos viendo. Si cree que la destitución es 'absurda', entonces no se está tomando en serio su trabajo ni nuestra Constitución".

Kelly afirmó haber presentado tres cargos de destitución contra Noem.

El primero acusa a Noem de obstrucción por negar indebidamente a los miembros del Congreso el acceso a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Una segunda acusa a Noem de violar la confianza pública al ordenar a agentes federales arrestar a personas sin orden judicial, usar gas lacrimógeno contra ciudadanos sin justificación e ignorar el debido proceso.

La tercera acusa a Noem de abusar de su poder para beneficio personal al eludir el proceso contractual normal para financiar una campaña publicitaria de 200 millones de dólares para reclutar agentes del ICE y adjudicar el contrato a una empresa dirigida por un amigo cercano, quien también es el esposo de la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

En un comunicado en respuesta al proceso de destitución, el Departamento de Seguridad Nacional dijo: "¡Qué absurdo en un momento tan grave!".

"Mientras los agentes del ICE se enfrentan a un aumento del 1300% en las agresiones en su contra, la representante Kelly está más centrada en el espectáculo y en recaudar fondos que en limpiar su distrito de Chicago, asolado por la delincuencia. Esperamos que se tome en serio su trabajo para proteger al pueblo estadounidense, que es lo que este Departamento está haciendo bajo la dirección de la secretaria Noem", añadió un portavoz del DHS.

Kelly dijo que otros 70 miembros de la Cámara, todos ellos demócratas, se han unido como copatrocinadores del esfuerzo de juicio político.