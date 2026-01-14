Estados Unidos: Suspenden a Trabajador de Ford Motor por gritarle de frente a Donald Trump "protector de pedófilos"

"No me arrepiento en absoluto"



14 de enero de 2026.- El trabajador de línea de United Auto Workers que el martes llamó al presidente Trump "protector de pedófilos", lo que provocó un gesto obsceno del presidente, dijo no arrepentirse del incidente, informó La Colina.



En una entrevista con The Washington Post tras el intercambio viral, TJ Sabula, de 40 años, se identificó como el trabajador de la fábrica que le gritó al presidente. Aseguró que ha sido suspendido de su trabajo a la espera de una investigación.



"En cuanto a haberlo criticado, definitivamente no me arrepiento en absoluto", declaró Sabula al Post.



Sin embargo, Sabula añadió que le preocupa el futuro de su trabajo y cree que ha sido objeto de represalias políticas por "avergonzar a Trump delante de sus amigos", informó el Post.



“No siento que el destino te mire con frecuencia, y cuando lo hace, más vale que estés listo para aprovechar la oportunidad”, declaró Sabula al medio de comunicación. “Y hoy creo que lo hice”.



Durante una visita a la planta Ford F-150 en Dearborn, Michigan, el martes, Trump fue grabado en video señalando a un trabajador de la fábrica y articulando "que te jodan" dos veces en su dirección. El presidente luego le mostró el dedo medio al trabajador antes de continuar su visita.



Momentos antes, se puede escuchar a un individuo fuera de cámara gritarle al presidente "protector de pedófilos". Sabula declaró al Post que su comentario es una referencia a la gestión de Trump de los archivos de Jeffrey Epstein.