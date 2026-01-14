Reportan cancelacion masiva de solicitud de entradas para la Copa Mundial en #BoycottWorldCup contra Donald Trump

¿Cuál es la verdad sobre la cancelación de miles de solicitudes de entradas para el Mundial debido al boicot contra Trump?

14 de enero de 2026.El #BoycottWorldCup cobró impulso y es necesario aclararlo. El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, y con él, las expectativas de todas las selecciones nacionales que participarán en el mayor evento futbolístico del planeta, ya ansiosas por que el balón finalmente empiece a rodar, informó Marca.com.

La emoción sigue creciendo a medida que el torneo se acerca a su histórico inicio. Mucho se ha hablado de los favoritos y de los nuevos equipos que podrían dar una gran sorpresa durante la competición. El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el icónico Estadio Azteca, que actualmente se encuentra en plena renovación para estar listo para recibir la atención mundial.

A pesar de los altísimos precios de las entradas, los aficionados de todo el mundo las han comprado rápidamente, sin querer perderse ni un solo momento de sus selecciones nacionales. La venta de entradas ha alcanzado cifras récord, lo que refleja el enorme interés mundial en torno al evento.

Polémica por la cancelación de entradas para el Mundial 2026 Al mismo tiempo que aumentaba la demanda de entradas para el Mundial 2026, surgió una situación, principalmente en redes sociales, en la que se afirmaba que casi 17.000 entradas fueron canceladas por aficionados que las compraron por temor a la represión del ICE. Además, se ha denunciado un movimiento global que promueve la etiqueta #BoycottWorldCup.

Esto ha generado reacciones generalizadas en todo el mundo. Sin embargo, no toda la información compartida ha sido debidamente verificada ni confirmada por fuentes fiables.

Por ejemplo, el profesor Eliot Johnson, profesor de matemáticas e informática y autor de cuatro libros, publicó un fotomontaje en su cuenta X acompañado del siguiente mensaje: