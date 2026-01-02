En el estado Zulia inicia el año con leve temblor de magnitud 4.5 en Maracaibo

El Zulia comenzó el año 2026 con un leve temblor que se sintió en Maracaibo y sus alrededores. Según el reporte de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el sismo se registró a las 8:37 de la mañana del 1 de enero, con un epicentro localizado a 24 kilómetros al noreste de Villa del Rosario, capital del municipio Rosario de Perijá, en la costa occidental del lago.

Con una magnitud de 4.5 y una profundidad de 35,2 kilómetros, el temblor fue considerado de magnitud moderada. Pese a su intensidad, se sintió principalmente en edificios elevados de Maracaibo y San Francisco, así como en la población de Machiques de Perijá. Este evento sísmico es el primero reportado en Venezuela en 2026 por Funvisis.

A pesar de que los sismos en esta región suelen ser de menor magnitud, generalmente no superando los 2.0 y siendo imperceptibles para la población, el temblor de este primero de enero logró ser sentido, generando cierta inquietud entre los residentes. Sin embargo, no se han reportado daños materiales ni heridos tras el evento.

La actividad sísmica en Venezuela es un fenómeno habitual, y aunque la mayoría de los temblores pasan desapercibidos, es importante que la población esté informada sobre los sismos y sus posibles efectos. Funvisis continúa monitoreando la actividad sísmica en la región y emitiendo alertas para mantener a la ciudadanía informada.

Este leve temblor marca el inicio de un nuevo año en el Zulia, recordando la importancia de la preparación ante eventualidades sísmicas. Las autoridades locales instan a la población a mantenerse alerta y a seguir las recomendaciones de seguridad en caso de futuros temblores.