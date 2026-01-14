Perfidia: Estados Unidos enfrenta acusación de crimen de guerra por camuflar avión militar como civil

Ataque en septiembre.

14 de enero de 2026.-Estados Unidos utilizó una aeronave con apariencia de avión civil en el ataque a un supuesto barco de narcotráfico procedente de Venezuela, en el que murieron 11 personas en septiembre, según confirmaron varios funcionarios a CBS News, con la primicia de Los Tiempos de Nueva York.

Según las fuentes, funcionarios del Pentágono han defendido el uso de la aeronave alegando que se utilizó debido a la rapidez con la que se organizó la operación, no porque el Pentágono intentara engañar a los objetivos.

El New York Times fue el primero en informar sobre el aspecto de la aeronave, similar a la de un avión civil. El ataque del 2 de septiembre fue el primero de una serie de ataques que Estados Unidos ha llevado a cabo contra lo que las autoridades han descrito como barcos de narcotráfico.

Más de 100 personas han muerto desde que comenzó la campaña. Durante el mismo ataque del 2 de septiembre, la aeronave estadounidense también mató a dos personas que sobrevivieron al ataque inicial. Este hecho generó preocupación entre expertos en derecho de la guerra y legisladores, principalmente demócratas.

Los nuevos detalles sobre la aeronave estadounidense han suscitado nuevas conversaciones en el Capitolio sobre si el ataque violó el derecho de la guerra. "Tengo serias dudas sobre la legalidad de nuestro uso de ciertas aeronaves, y creo que se deben realizar más investigaciones", declaró a CBS News el martes el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut y miembro del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado.

La cuestión en disputa es si el ataque constituye un delito de perfidia, que se produce cuando un combatiente se vale de un estatus protegido por el derecho de la guerra, como un civil, como disfraz y traiciona esa confianza para atacar a un enemigo. Michael Meier, quien anteriormente se desempeñó como experto en derecho de la guerra para el Cuerpo de Abogados Generales del Ejército de EE. UU., declaró a CBS News que una de las razones por las que la perfidia es un delito es porque podría poner en riesgo a otros civiles.

Por ejemplo, si una aeronave que parece un avión civil lanza un misil, el enemigo podría tener motivos para creer que otras aeronaves civiles son potencialmente hostiles. Alan contribuyó a este informe.