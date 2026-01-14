(VIDEO) EE. UU. El uso de la mentira para secuestrar y bombardear

Miércoles, 14 de enero de 2026.- Informes recientes indican que la propia justicia estadounidense ha admitido la inexistencia del supuesto "Cartel de los Soles", que no existe, que nunca existió, desmantelando la justificación fundamental utilizada para las acciones de ataques y desestabilización contra Venezuela.Este mito, del cartel de los soles, ha sido impulsado inicialmente por la administración de Donald Trump con una acusación en 2020 y posteriormente revivido con la designación del supuesto cartel como organización terrorista extranjera (FTO) en noviembre de 2025, además, ha servido de pretexto para cometer crímenes atroces, como el pasado ataque militar de los Estados Unidos contra la capital de Venezuela, donde bombardearon con misiles no solo objetivos militares sino civiles dejando más de 100 personas muertas y el secuestro del mandatario venezolano Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.Nos preguntamos cómo la corte efectuará la falsa acusación del presidente de Venezuela, a quien acusa se haber sido el supuesto jefe del cartel de los soles, ante este falso positivo de Estados Unidos pondremos El Punto en la I.