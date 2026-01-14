Dos superpetroleros que navegan para cargar petróleo venezolano para China dan la vuelta en U

según datos del buque

HOUSTON, 12 de enero de 2026 - Dos superpetroleros con bandera china que navegaban hacia Venezuela para recoger cargamentos de crudo con deuda pendiente dieron marcha atrás y se dirigían de regreso a Asia, según mostraron el lunes datos de transporte marítimo de LSEG, una señal de que el país sudamericano, bloqueado por Estados Unidos, podría no exportar petróleo directamente a su principal comprador en un futuro próximo.

Tras el anuncio estadounidense la semana pasada de un acuerdo para exportar hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano almacenados, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que China no se vería privada del crudo venezolano. No dio más detalles sobre el mecanismo de suministro.

Sin embargo, la nación asiática, el mayor mercado del petróleo venezolano, no ha recibido ningún cargamento de la estatal PDVSA desde el mes pasado, ya que Washington afirma que el embargo petrolero sigue vigente.

En cambio, las comercializadoras globales Vitol y Trafigura están preparando los primeros cargamentos del acuerdo anunciado de 2.000 millones de dólares, que se enviarán a Estados Unidos y otros destinos, como India y China. Esta negociación podría beneficiar a las refinerías chinas si las comercializadoras negocian cargamentos con ellas.

Los grandes buques de crudo Xingye y Thousand Sunny, que no han sido objeto de sanciones, permanecieron anclados en el océano Atlántico durante semanas, a la espera de instrucciones en medio del bloqueo y la crisis política venezolana, desatada por la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.