Agentes federales disparan contra inmigrantes en Minneapolis, hiere a un venezolano en la pierna

según Seguridad Nacional



15 de enero de 2026,- Un agente disparó a un venezolano que se resistía al arresto, informó un funcionario. El tiroteo se produce una semana después de que un agente de ICE disparara mortalmente a una mujer en la ciudad.



Un agente federal disparó e hirió a un hombre en Minneapolis el miércoles por la noche, informaron funcionarios federales. Este incidente desencadenó enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden, y ocurrió justo una semana después de que un agente de inmigración matara a una mujer en la ciudad.



Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, declaró que agentes federales intentaban arrestar a un venezolano que se encontraba en el país ilegalmente en una parada de tráfico selectiva alrededor de las 6:50 p. m. McLaughlin afirmó que el venezolano huyó de los agentes.



Cuando el agente lo alcanzó, McLaughlin relató que él "comenzó a resistirse y a agredir violentamente al agente". McLaughlin indicó que dos personas salieron de un edificio cercano y, junto con el hombre buscado, atacaron al agente con una pala de nieve y un palo de escoba.



El agente temía por su vida, dijo la Sra. McLaughlin, y disparó, hiriendo en la pierna al hombre que los agentes buscaban. Añadió que el agente y el hombre baleado se encontraban hospitalizados, y que las otras dos personas a las que acusó de atacar al agente se encontraban detenidas.



La versión del gobierno federal no pudo ser verificada de inmediato. Funcionarios municipales indicaron que la persona baleada presentaba "lesiones aparentemente leves". El estado del agente no estaba claro de inmediato.



Los residentes de Minneapolis han protestado repetidamente durante la semana desde que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó mortalmente a una mujer estadounidense, Renee Nicole Good, en la zona sur de Minneapolis.



Funcionarios municipales informaron que el último tiroteo ocurrió en la zona norte de la ciudad, en la cuadra 600 de la Avenida 24 Norte. El alcalde Jacob Frey y el jefe de policía de la ciudad, Brian O'Hara, anunciaron planes para hablar sobre el tiroteo más tarde el miércoles por la noche.





“El alcalde Frey exige nuevamente que el ICE abandone la ciudad y el estado de inmediato”, declararon las autoridades municipales en un comunicado.



Al difundirse la noticia del último tiroteo, al menos 200 manifestantes se congregaron cerca del presunto lugar de los hechos el miércoles por la noche. Un grupo de ellos gritó a los agentes de policía de Minneapolis que habían bloqueado el tráfico en la calle, advirtiendo a los agentes locales que los agentes federales debían ser arrestados.



Varios agentes de la Patrulla Fronteriza fuertemente armados llegaron en un vehículo grande de estilo militar fuera de la zona de la escena del crimen. Los manifestantes rodearon el vehículo, gritando y lanzando bolas de nieve a los agentes que habían bajado. Los agentes finalmente se retiraron y, al retirarse, dispararon al menos dos cartuchos de gas que produjeron un fuerte estallido y dificultaron la respiración de algunos.



Unos minutos después, al menos dos agentes del ICE llegaron en una camioneta sin distintivos y rociaron agentes químicos en la cara de los manifestantes que se acercaron, lo que provocó que uno de ellos dijera que no podía ver. En un momento dado, un manifestante lanzó varios fuegos artificiales hacia los agentes del ICE que se retiraban y sus vehículos.



Los agentes del orden utilizaron agentes químicos contra los manifestantes, y se pudo ver al menos a dos personas siendo detenidas. Los manifestantes dañaron un vehículo sin distintivos con luces de policía.



Un agente de policía de Minneapolis, que se identificó como supervisor de varios manifestantes, les dijo que desconocía exactamente lo sucedido. "No es que nos estén hablando a nosotros", dijo, refiriéndose a los agentes federales presentes en el lugar.



