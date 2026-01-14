Fallece Claudette Colvin, pionera de los derechos civiles en Estados Unidos arrestada por no ceder su asiento en el autobús en 1955

habla en el escenario durante la cumbre Embrace Ambition de la Fundación Tory Burch en el Jazz at Lincoln Center de la ciudad de Nueva York el 5 de marzo de 2020 Credito: Craig Barritt/Getty Images para la Fundación Tory Burch.

muere a los 86 años.

Colvin se negó a ceder el asiento a una mujer blanca en Alabama en 1955, nueve meses antes del acto de desafío de Rosa Park

14 de enero de 2026.-La pionera estadounidense de los derechos civiles, Claudette Colvin, arrestada a los 15 años por negarse a ceder su asiento de autobús a una mujer blanca en Montgomery, Alabama, nueve meses antes del acto de rebeldía similar, pero más famoso, de Rosa Parks, falleció el martes a los 86 años, informó El Guardian.

Aunque permaneció como una figura poco reconocida en el movimiento por los derechos civiles durante décadas, el acto de rebelión de Colvin en 1955 inspiró a Parks y a otros, y contribuyó a sentar las bases de la demanda federal que prohibió la segregación racial en el transporte público estadounidense.

Su muerte, mientras recibía cuidados paliativos en Texas, fue confirmada por Ashley Roseboro, portavoz de su familia y de la Fundación Claudette Colvin.

En uno de los primeros actos de desobediencia civil publicitados contra las normas de Jim Crow de Montgomery que regulaban la asignación de asientos en los autobuses urbanos por raza, Colvin se negó a ceder su asiento a una mujer blanca, como le había ordenado el conductor, y permaneció allí hasta que la policía la sacó a arastrada del autobús.

Según los relatos de su testimonio ante el tribunal, Colvin recordó que había estado estudiando a los héroes abolicionistas antiesclavistas en la escuela y sentía que tenía a Harriet Tubman en un hombro y a Sojourner Truth en el otro, y que "la historia me tenía pegada al asiento".

Pero Parks, una costurera mayor que era secretaria de la sección local de la NAACP, era vista como una figura más digna y comprensiva a la que apoyar mientras los líderes de los derechos civiles organizaban lo que se convirtió en el boicot de autobuses de un año de duración que catapultó al reverendo Martin Luther King Jr. a la escena nacional.

En los días previos al boicot, que comenzó en diciembre de 1955, cuestiones de clase social e incluso "colorismo" —Colvin provenía de un entorno más pobre y Parks tenía la piel más clara— llevaron a los líderes de los derechos civiles a evitar que la adolescente fuera la abanderada del movimiento, según Roseboro.

Aproximadamente un año después de su arresto, también quedó embarazada de un hombre casado, fruto de un encuentro que posteriormente describió como estupro.