Conatel ordenó cierre de emisora radial Impacto 105.3 FM en Táchira, denuncia SNTP

09-01-26.-La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó la salida del aire de la emisora radial Impacto 105.3 FM, ubicada en La Fría (estado Táchira). Así lo denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).«Este 7 de enero Conatel ordenó la salida del aire de la emisora Impacto 105.3 FM, ubicada en La Fría, municipio García de Hevia del estado Táchira, después de que no fuera renovada su concesión», señaló el sindicato en sus redes sociales.Esta sería la primera emisora de radio cuya concesión es revocada por Conatel este año. El SNTP destacó que el 18 de noviembre pasado también fue cerrada Sonora 89.5 FM, la radio más antigua de La Fría. «Su concesión no fue renovada, pero sus dueños están actualizando la documentación y esperan respuesta de las autoridades».Organizaciones como Espacio Público denunciaron 89 casos que se traducen en 167 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión e información entre enero y agosto de 2025 en Venezuela. En ese período se registró el cierre de cuatro emisoras de radio en los estados Bolívar, Táchira y Portuguesa.