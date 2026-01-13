(VIDEO) Desmontando mitos: ¿Qué va a hacer China frente a la situación de Venezuela?

Se aborda la importancia estratégica del petróleo en las relaciones internacionales, las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos y cómo éstas afectan la soberanía venezolana y la política energética global. A su vez, se examinan los motivos geopolíticos detrás de las acciones estadounidenses, la respuesta soberana de China, así como las posibles implicaciones para la reunificación de Taiwán y las dinámicas militares en Asia Oriental.
Además, el sociólogo desmonta mitos sobre la expansión china y defiende un enfoque diplomático y basado en normas internacionales como mecanismo preferente de China para gestionar su política exterior.