(VIDEO) Desmontando mitos: ¿Qué va a hacer China frente a la situación de Venezuela?

13-01-26.-El autor Javier Telletxea Gago, 'Javiertzo', es un sociólogo-antropólogo y profesor navarro que vive en China y trata temas relacionados con la cultura, la sociedad, la historia y la geopolítica de China. En este video ofrece un análisis profundo sobre la postura de China ante la crisis venezolana, desafiando las narrativas occidentales predominantes.Se aborda la importancia estratégica del petróleo en las relaciones internacionales, las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos y cómo éstas afectan la soberanía venezolana y la política energética global. A su vez, se examinan los motivos geopolíticos detrás de las acciones estadounidenses, la respuesta soberana de China, así como las posibles implicaciones para la reunificación de Taiwán y las dinámicas militares en Asia Oriental.Además, el sociólogo desmonta mitos sobre la expansión china y defiende un enfoque diplomático y basado en normas internacionales como mecanismo preferente de China para gestionar su política exterior.