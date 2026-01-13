(VIDEO) Delcy Rodríguez tras la foto publicada por Trump donde se autoproclama "interino": “Aquí hay un gobierno que manda en Venezuela”

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que en Venezuela se mantiene un gobierno que toma decisiones junto al pueblo, en respuesta a lo que calificó como matrices difundidas a través de plataformas digitales sobre quién ejerce el poder en el país.



Durante el inicio del segundo momento pedagógico del período escolar 2025-2026, realizado en la parroquia Catia La Mar, estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por la agresión militar de Estados Unidos del pasado 3 de enero, Rodríguez sostuvo que el país ratifica su independencia y soberanía en medio del actual escenario político, reseña Últimas Noticias.



He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién supuestamente manda en Venezuela. Aquí hay un gobierno que manda en Venezuela. Aquí hay una presidenta encargada y aquí hay un presidente rehén en Estados Unidos. Aquí gobernamos junto al pueblo organizado, junto al poder popular y avanzamos en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional para proteger los derechos de nuestra amada Venezuela", expresó tras inaugurar la nueva sede de la Escuela Nacional Pedro Camejo.



Rodríguez desestimó así las narrativas que ponen en duda el ejercicio del poder en el país y reiteró que "el poder lo ejerce el pueblo y estamos gobernando junto al pueblo", al tiempo que aseguró que la nación continúa su marcha pese a las campañas de desinformación.



Como muestra de ello, destacó que este lunes se están entregando 11 escuelas en todo el territorio nacional y que se garantiza el derecho a la educación de más de seis millones de niños, niñas y adolescentes.

