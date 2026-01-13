Continúan las amenazas de intervención por parte de Trump

(VIDEO) ¿Trump va a por Cuba? El cambio de régimen que sigue tras el secuestro de Maduro | La Base LATAM 118

Trump ve con buenos ojos que Marco Rubio fuese presidente de Cuba, quiza sería el cambio de régimen que buscan tras el secuestro de Maduro

Martes, 13 de enero de 2026.- ¿Trump va a por Cuba? El cambio de régimen que sigue tras el secuestro de Maduro | La Base LATAM 118

Washington busca desdibujar el mapa del poder en El Caribe y en el resto de América Latina, mencionó Inna Afinogenova al inicio de este interesante programa de La Base Latinoamérica, dedicado en muy buena parte a Cuba y su actual situación, frente a las amenazas de intervención por parte de los Estados Unidos de Norteamérica.

Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz analizan la escalada de Donald Trump contra Cuba: el chantaje del petróleo (Venezuela y México), el rol de Marco Rubio, la presión mediática (Radio Martí y Miami) y el trasfondo geopolítico del dólar, la deuda y el “cambio de régimen”. Con la participación de Leandro Grille.

