(VIDEO) ¿Trump va a por Cuba? El cambio de régimen que sigue tras el secuestro de Maduro | La Base LATAM 118

Martes, 13 de enero de 2026.- ¿Trump va a por Cuba? El cambio de régimen que sigue tras el secuestro de Maduro | La Base LATAM 118Washington busca desdibujar el mapa del poder en El Caribe y en el resto de América Latina, mencionó Inna Afinogenova al inicio de este interesante programa de La Base Latinoamérica, dedicado en muy buena parte a Cuba y su actual situación, frente a las amenazas de intervención por parte de los Estados Unidos de Norteamérica.Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz analizan la escalada de Donald Trump contra Cuba: el chantaje del petróleo (Venezuela y México), el rol de Marco Rubio, la presión mediática (Radio Martí y Miami) y el trasfondo geopolítico del dólar, la deuda y el “cambio de régimen”. Con la participación de Leandro Grille.