Dos artistas palestinos, Amna Al Sami e Ismail Abu Hatab, muertos en ataque aéreo asesino israelí contra un café en Gaza

Dos artistas, Amna Al-Salmi e Ismail Abu Hatab, se encontraban entre al menos 30 personas que murieron en un ataque aéreo israelí en el concurrido café Al-Baqa junto al mar el lunes por la tarde.

El café, que ofrecía Internet y servicios de carga, se había convertido en un punto de acceso para periodistas, artistas y activistas. Fue uno de los sitios atacados por las fuerzas israelíes ese día, en ataques que supuestamente mataron a más de 70 personas, incluidos palestinos que buscaban ayuda humanitaria. En la última ola de ataques de Israel se han emitido nuevas órdenes de desplazamiento para decenas de miles de residentes; Según se informa, alrededor del 80% de la población de Gaza se encuentra ahora bajo esas directivas.

Al-Salmi, más conocida como Frans, era un artista visual y Abu Hatab era cineasta y fotoperiodista. Los amigos cercanos se encontraban reuniéndose con colegas y amigos en el café cuando fueron asesinados.

Rafiq Al-Salmi, el hermano menor de Frans, que también es artista, cuenta a The Art Newspaper de Bélgica que había estado en contacto con su hermana aproximadamente una hora antes de que la mataran. En sus intercambios finales compartidos con The Art Newspaper, Frans comprobó el bienestar de su hermano antes de describir sus propias luchas. "La vida puede ser cruel, nos pone en situaciones que nos hacen darnos cuenta de lo vulnerables que somos cuando estamos solos y de cuánta fuerza obtenemos de las personas que amamos", escribió, antes de expresar lo mucho que extrañaba pelear con él por los colores de la pintura.

Frans, de 36 años, era una de diez hermanos y se graduó con distinción en fotografía de bellas artes de la Universidad Al Aqsa de Gaza y pasó su carrera trabajando en pintura, murales, escultura y arte digital. Habitual de la escena artística de Gaza, participó en el programa de arte de la galería Eltiqa. En un folleto de la galería de 2016, Frans compartió sus pensamientos sobre el programa de Eltiqa: "Puede que no haya sido mi primera experiencia, pero fue la que entendí más profundamente. Ahora estoy tratando de realizar mi identidad artística dentro del círculo de las artes contemporáneas".

“Él siempre fue el rostro esperanzado en medio de cada escena trágica: un fotoperiodista y director fuerte, de buen corazón y trabajador que sólo quería mostrar al mundo la verdadera imagen de Gaza”, le dice a The Art Newspaper un ex colega que pidió ser identificado sólo como Mohammad.

Mohammad dice que la fotografía fue la manera que tenía Abu Hatab de mostrar al mundo cómo “su pueblo” amaba la vida e insistía en vivir con dignidad y esperanza, incluso bajo asedio. “Lo persiguió con pasión y profesionalismo, sin permitir que el peso de la guerra le impidiera realizar su trabajo”, añade.

Ismail Abu Hatab documentó la vida en Gaza durante la guerra

A pesar de sus heridas y del tratamiento médico inadecuado, que dejó al hombre de 32 años con movilidad limitada durante un año, Abu Hatab continuó filmando y exhibiendo sus fotografías. En mayo, su trabajo apareció en What is Home en Haymarket House de Chicago, y en Gaza: Against the Erasure en Pain Sugar Gallery en Riverside, California. Una serie de sus fotografías también participó en la cuarta edición del Festival Internacional de Fotografía sobre Derechos Humanos y Justicia Global de Barcelona, ​​que se celebró del 10 de diciembre de 2024 al 10 de enero de 2025.

Abu Hatab también fundó ByPa, una plataforma para que los creadores palestinos cuenten sus historias, con el objetivo de amplificar sus voces en un mundo donde sentía que los palestinos carecían de control sobre sus narrativas. En junio, ByPa lanzó una tienda en línea, ByPaArt, en Etsy que vende obras de creativos palestinos. A medida que se difundió la noticia de su muerte, las redes sociales se inundaron de homenajes, recuerdos y condolencias.

