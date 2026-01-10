"Minnesota: Crimen de la activista Renee Good a manos de ICE, enciende las alarmas por una posible guerra civil."

Protestas en Minnesota por asesinato de Renee Good, a manos de agentes de ICE Credito: Agencias

Renee Good, asesinada de tres tiros en el rostro por un agente de ICE en Minneapolis, MN, EEUU Credito: Agencias

Durante meses, la tensión entre las autoridades estatales de Minnesota y las autoridades federales ha ido en aumento. El asesinato ocurrido el miércoles contra Renee Nicole Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos en Minnesota, ha provocado que la creciente tensión alcance un nivel sin precedentes. El incidente ha sido condenado por las autoridades locales, muchas de las cuales han criticado la respuesta del gobierno federal.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en una conferencia de prensa en Minneapolis el miércoles por la noche que el tiroteo de ICE estaba justificado, diciendo: "Nuestro oficial siguió su entrenamiento e hizo exactamente lo que le enseñaron a hacer en esa situación".

La marcada diferencia entre la respuesta local y federal ha causado confusión e indignación generalizadas. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, contribuyó a la inquietud al anunciar en un discurso público que había emitido una orden de alerta para preparar a la Guardia Nacional de Minnesota.

"Tenemos soldados en entrenamiento y preparados para ser desplegados si es necesario. Les recuerdo que una orden de advertencia es una advertencia para la gente", dijo Walz. "Minnesota no permitirá que nuestra comunidad sea utilizada como arma en una lucha política nacional".

Los republicanos respondieron rápidamente a los comentarios de Walz, pidiendo al presidente que invocara la Ley de Insurrección, lo que podría resultar en el arresto de Walz.

La advertencia de Walz fue recibida con una clara represalia por parte de Noem, quien también insinuó que podría seguir enviando más agentes de ICE a Minnesota a raíz del incidente mortal, que ha provocado protestas generalizadas.

"Tenemos miles de oficiales allí y no me opongo a enviar más", dijo Noem durante una conferencia de prensa en Nueva York el jueves.

El despliegue de la Guardia Nacional de Minnesota por parte de Walz mientras Noem continúa enviando agentes del ICE podría crear las condiciones para un colapso total en todo el estado y, según algunos, potencialmente una guerra civil.

Un usuario, Parmena, respondió a los comentarios de Walz escribiendo: "Esto podría iniciar una situación parecida a una guerra civil", mientras que otro, @Adams_GOP, escribió: "¿Estamos peligrosamente cerca de una guerra civil?".

Ciertos aspectos de la investigación del tiroteo ya han suscitado inquietud sobre su manejo. En su primer discurso a la nación tras el tiroteo, Noem afirmó que el gobierno permitiría al FBI realizar la investigación.

Poco después, la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota dijo que inicialmente había acordado con el FBI realizar una investigación conjunta sobre el tiroteo, pero que el FBI había "cambiado de rumbo" y había tomado el control exclusivo de la investigación, informó Reuters.

Keith Ellison, el fiscal general demócrata del estado, calificó la decisión, que deja al estado sin acceso a la evidencia de la escena, los materiales del caso o las entrevistas, de "profundamente perturbadora".