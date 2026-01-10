(VIDEO) Delcy Rodríguez dice que busca reabrir la embajada de EEUU para "denunciar" ataque del 3 de enero

⚠️⚠️Delcy Rodríguez justifica el proceso de apertura de embajadas con EE.UU.:



“Es para denunciar la agresión”



Hacen contorsiones filosóficas para tapar la humillación permanente a la que están sometidos. pic.twitter.com/Yrmzkp0MYE — Mag Jorge Castro???????? (@MagJorgeCastro) January 10, 2026

10-01-26.-La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos exploran actualmente la reapertura de sus respectivas embajadas con el fin de mantener canales oficiales para «denunciar la agresión» militar ocurrida el pasado 3 de enero.Durante una actividad en la parroquia La Candelaria, transmitida por VTV, la dirigente enfatizó que la administración interina responderá a las acciones de Donald Trump mediante la vía diplomática y el estricto cumplimiento del derecho internacional.Rodríguez explicó la finalidad de este acercamiento bilateral ante los ciudadanos presentes. «El Gobierno venezolano y el de Estados Unidos están explorando canales para aperturas de embajadas. ¿Con qué objetivo? Reiterar la denuncia contra la agresión que ha sufrido nuestro pueblo, porque nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestras niñas fueron profundamente afectados por una agresión de esa naturaleza», manifestó la presidenta encargada.En su intervención, la mandataria interina agradeció a los países que condenaron la incursión militar y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.Rodríguez destacó las recientes conversaciones sostenidas con los presidentes Pedro Sánchez, de España; Gustavo Petro, de Colombia; y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, quienes ratificaron su respaldo al país. Hizo una mención especial a la ayuda humanitaria brasileña que ya se encuentra en territorio nacional.«Quiero agradecer, profundamente, al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que el mismo día de la invasión estuvo muy pendiente de Venezuela y de nuestro pueblo. Ese día nos preguntó en qué podía ayudar y le dijimos del bombardeo a un almacenamiento de medicamentos. (…) Ya llegaron a Venezuela los medicamentos para atender a nuestros pacientes con diálisis», detalló Rodríguez.Asimismo, extendió su gratitud al emir de Catar por su papel como mediador en el diálogo con Washington y por facilitar la obtención de la primera «fe de vida» del líder chavista y su esposa desde su detención.